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Ельчанка заплатила за кухню 170 тысяч рублей и потом два года требовала вернуть деньги и устранить недостатки
Общество
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сегодня, 16:21
Ельчанка заплатила за кухню 170 тысяч рублей и потом два года требовала вернуть деньги и устранить недостатки
При рассмотрении дела в Елецком городском суде стороны помирились.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2022 женщина заплатила 170 тысяч рублей за изготовленную и установленную подрядчиком кухню. Но уже в июне того же года в процессе эксплуатации на мебели были обнаружены недостатки.
Женщина обратилась к предпринимателю с претензией и требованием о возврате денег, но тот ей отказал, предложив провести частичный ремонт мебели с оплатой проведенных работ.
Тогда заказчица кухни пошла в суд с требованием о расторжении договора бытового подряда и возврате денег. Решением суда в удовлетворении этих требований было отказано, поскольку недостатки кухни были устранимыми. В рамках гражданского дела была проведена судебная экспертиза, которая установила, что в кухонном наборе мебели имеются дефекты как производственного, так и эксплуатационного характера. Но их можно исправить.
Тогда женщиной была направлена претензия в адрес предпринимателя с требованием устранить недостатки, но ответ на неё так и не поступил. В результате ельчанка уже через суд попросила обязать ответчика в 30-дневный срок со дня вступления решения безвозмездно все починить и исправить.
В процессе рассмотрения этого дела судьей Елецкого городского суда стороны неожиданно помирились и решили урегулировать спор мирным путём — они заключили устраивающее всех медитативное соглашение.
В результате производство по делу было прекращено.
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