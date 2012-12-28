Ельчанка заплатила за кухню 170 тысяч рублей и потом два года требовала вернуть деньги и устранить недостатки

При рассмотрении дела в Елецком городском суде стороны помирились.

В Елецком городском суде рассмотрели иск женщины к индивидуальному предпринимателю об устранении недостатков изготовленной мебели.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2022 женщина заплатила 170 тысяч рублей за изготовленную и установленную подрядчиком кухню. Но уже в июне того же года в процессе эксплуатации на мебели были обнаружены недостатки.Женщина обратилась к предпринимателю с претензией и требованием о возврате денег, но тот ей отказал, предложив провести частичный ремонт мебели с оплатой проведенных работ.Тогда заказчица кухни пошла в суд с требованием о расторжении договора бытового подряда и возврате денег. Решением суда в удовлетворении этих требований было отказано, поскольку недостатки кухни были устранимыми. В рамках гражданского дела была проведена судебная экспертиза, которая установила, что в кухонном наборе мебели имеются дефекты как производственного, так и эксплуатационного характера. Но их можно исправить.Тогда женщиной была направлена претензия в адрес предпринимателя с требованием устранить недостатки, но ответ на неё так и не поступил. В результате ельчанка уже через суд попросила обязать ответчика в 30-дневный срок со дня вступления решения безвозмездно все починить и исправить.В процессе рассмотрения этого дела судьей Елецкого городского суда стороны неожиданно помирились и решили урегулировать спор мирным путём — они заключили устраивающее всех медитативное соглашение.В результате производство по делу было прекращено.