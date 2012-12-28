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12 минут назад

Взял нож и отомстил за побои: 46-летнего липчанина будут судить за убийство

СК передает в суд уголовное дело об убийстве 29-летнего мужчины. В преступлении обвиняется его сосед.

По данным следствия, 26 апреля мужчины вместе выпивали в общежитии на улице Астраханской и подрались. Проигравший в драке решил отомстить обидчику за побои, вернулся в свою комнату, взял кухонный нож, и убил 29-летнего соседа шестью ударами в грудь и живот. 

«Вину в совершении особо тяжкого преступления 46-летний фигурант признал. Его вина также подтверждается собранными в ходе следствия доказательствами. Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — сообщает пресс-служба областного управления СК.

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