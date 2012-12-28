Взял нож и отомстил за побои: 46-летнего липчанина будут судить за убийство

СК передает в суд уголовное дело об убийстве 29-летнего мужчины. В преступлении обвиняется его сосед.



По данным следствия, 26 апреля мужчины вместе выпивали в общежитии на улице Астраханской и подрались. Проигравший в драке решил отомстить обидчику за побои, вернулся в свою комнату, взял кухонный нож, и убил 29-летнего соседа шестью ударами в грудь и живот.«Вину в совершении особо тяжкого преступления 46-летний фигурант признал. Его вина также подтверждается собранными в ходе следствия доказательствами. Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — сообщает пресс-служба областного управления СК.