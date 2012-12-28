Роман Ченцов: «У нового моста будет новая тротуарная плитка. Нужно делать все сразу правильно, по совести».

И.о. главы Липецка пока не говорит об амбициозных задачах. Первое, что нужно — сделать город чистым.

Сегодня и.о. главы Липецка Роман Ченцов проинспектировал работы по реконструкции горбатого моста. Вместе с ним на строительную площадку пришла куратор заказчика, МКУ «Управление строительства Липецка», вице-мэр Светлана Сурмий.В наглухо огражденной стройплощадке уже видны очертания будущих опор нового моста. Вдоль временно забранного в две трубы водоотводного канала, который принято называть руслом реки Липовка, на двух полосах из 140 свай строители устанавливают опалубку под третий, последний ряд армированного бетонированного пояса, на который в июле смонтируют опорный конструктив моста, а позже, в августе, уложат железобетонные плиты перекрытия. Их покроют гидроизоляцией, на которую уложат три слоя асфальта.Начальник участка Уваровской ПМК-22 Александр Григорьев подтвердил Роману Ченцову сентябрь как время технического пуска нового моста. Движение откроют по четырем полосам (по две — в противоположных направлениях). Параллельно строители будут достраивать две крайние полосы дороги, тротуары по сторонам моста, его перила, систему уличного освещения.— Хорошо, что нам дали возможность перекрыть движение по мосту полностью. Это значительно ускорило работы, — сказал Александр Григорьев.— Вам хорошо, горожанам плохо, — парировал и.о. мэра. — Вы же понимаете, какие проблемы созданы для липчан перекрытием этого моста.По словам Александра Григорьева, работы идут круглые сутки. Днем задействованы 18 рабочих, две бригады монтажников, ночью — одна числом девять человек. Высокие темпы очевидны по значительному уменьшению кучи грунта, вынутого из места проведения работ по сравнению с той, которая была тут 13 июня, в предыдущий визит сюда СМИ. Скоро с площади Революции полностью вывезут всю землю, песок и остатки бутовых стен, на которых держался старый мост. И держался еле-еле, что и подтвердило обрушение его тротуарной части в марте, сразу же после того, как подрядчик стал забивать первые сваи.Роман Ченцов пока не говорит об амбициозных задачах, которые будут стоять перед ним в случае избрания мэром. Но у него уже есть план-минимум: сделать город чистым, приятным для жизни.— К себе я отношусь жестко. Говорить о далеко идущих планах пока преждевременно. Моя задача — сделать все, чтобы город стал ухоженным. Надо научить подведомственные организации городской администрации и частный бизнес, образно говоря, умываться и подметаться. Вижу много совместных целей, над которыми нам предстоит совместно поработать, — сказал и.о. мэра.Роман Ченцов заметил, что рядом с мостом остается старая тротуарная плитка, местами сколотая, местами сбитая. Узнав у Светланы Сурмий, что благоустройство прилегающей территории не входит в контракт реконструкции моста, тут же заметил, что это неправильно. «Мы уже вкладываем в это место деньги. Значит, нужно сразу все делать правильно, по совести. Не должно такого быть, чтобы рядом с новым мостом остался бардак!»Вице-мэр тут же взяла под козырек. Она сказала, что на подходах к мосту старую плитку заменят на новую широкоформатную.Реконструкция моста длиной в 9,6 метра, и шириной в 35,8 метра, обойдется бюджету города в 96 432 268 рублей. Работы должны быть закончены глубокой осенью, однако подрядчик, Уваровская ПМК-22, заверяет, что они идут гораздо быстрее из-за решения мэрии, полностью, а не частично, как предполагалось ранее, перекрыть движение по мосту.