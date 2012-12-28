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сегодня, 19:08
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Роман Ченцов: «У нового моста будет новая тротуарная плитка. Нужно делать все сразу правильно, по совести».

И.о. главы Липецка пока не говорит об амбициозных задачах. Первое, что нужно — сделать город чистым.

Сегодня и.о. главы Липецка Роман Ченцов проинспектировал работы по реконструкции горбатого моста. Вместе с ним на строительную площадку пришла куратор заказчика, МКУ «Управление строительства Липецка», вице-мэр Светлана Сурмий.

В наглухо огражденной стройплощадке уже видны очертания будущих опор нового моста. Вдоль временно забранного в две трубы водоотводного канала, который принято называть руслом реки Липовка, на двух полосах из 140 свай строители устанавливают опалубку под третий, последний ряд армированного бетонированного пояса, на который в июле смонтируют опорный конструктив моста, а позже, в августе, уложат железобетонные плиты перекрытия. Их покроют гидроизоляцией, на которую уложат три слоя асфальта.

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Начальник участка Уваровской ПМК-22 Александр Григорьев подтвердил Роману Ченцову сентябрь как время технического пуска нового моста. Движение откроют по четырем полосам (по две — в противоположных направлениях). Параллельно строители будут достраивать две крайние полосы дороги, тротуары по сторонам моста, его перила, систему уличного освещения.

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эти напластования асфальта разных лет и сделали профиль изначально прямого моста горбатым  

— Хорошо, что нам дали возможность перекрыть движение по мосту полностью. Это значительно ускорило работы, — сказал Александр Григорьев.

— Вам хорошо, горожанам плохо, — парировал и.о. мэра. — Вы же понимаете, какие проблемы созданы для липчан перекрытием этого моста.

По словам Александра Григорьева, работы идут круглые сутки. Днем задействованы 18 рабочих, две бригады монтажников, ночью — одна числом девять человек. Высокие темпы очевидны по значительному уменьшению кучи грунта, вынутого из места проведения работ по сравнению с той, которая была тут 13 июня, в предыдущий визит сюда СМИ. Скоро с площади Революции полностью вывезут всю землю, песок и остатки бутовых стен, на которых держался старый мост. И держался еле-еле, что и подтвердило обрушение его тротуарной части в марте, сразу же после того, как подрядчик стал забивать первые сваи.

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Роман Ченцов пока не говорит об амбициозных задачах, которые будут стоять перед ним в случае избрания мэром. Но у него уже есть план-минимум: сделать город чистым, приятным для жизни.

— К себе я отношусь жестко. Говорить о далеко идущих планах пока преждевременно. Моя задача — сделать все, чтобы город стал ухоженным. Надо научить подведомственные организации городской администрации и частный бизнес, образно говоря, умываться и подметаться. Вижу много совместных целей, над которыми нам предстоит совместно поработать, — сказал и.о. мэра.

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Роман Ченцов заметил, что рядом с мостом остается старая тротуарная плитка, местами сколотая, местами сбитая. Узнав у Светланы Сурмий, что благоустройство прилегающей территории не входит в контракт реконструкции моста, тут же заметил, что это неправильно. «Мы уже вкладываем в это место деньги. Значит, нужно сразу все делать правильно, по совести. Не должно такого быть, чтобы рядом с новым мостом остался бардак!»

Вице-мэр тут же взяла под козырек. Она сказала, что на подходах к мосту старую плитку заменят на новую широкоформатную.

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строители нашли кирпичную трубу царских времен, которую, очевидно, использовали как водоотвод — на ее месте появится новая ливневая канализация    

Реконструкция моста длиной в 9,6 метра, и шириной в 35,8 метра, обойдется бюджету города в 96 432 268 рублей. Работы должны быть закончены глубокой осенью, однако подрядчик, Уваровская ПМК-22, заверяет, что они идут гораздо быстрее из-за решения мэрии, полностью, а не частично, как предполагалось ранее, перекрыть движение по мосту.
Роман Ченцов
горбатый мост
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
правильно
15 минут назад
, город должен быть чистым и улицы начните поливать автомойками, а не скрести сухой асфальт щётками
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Сергей
17 минут назад
Верните "Горбатый мост". И точка.
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Гражданин Л
36 минут назад
Да, новая плитка на мосту-это самое важное дело для города.
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парторг
сегодня, 20:37
Лучше бы "Трибуной" занялись. Как будто она не существует.
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Валентина
сегодня, 20:12
Дело уже к осени идёт. Пора плитку менять на зимнюю.
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Рита
сегодня, 19:58
А мостушки через ручей для фотосессий как в Лебедяни будут? Здесь половодья уж точно не будет,не надо каждую весну ремонтировать.
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Момент истины
сегодня, 19:48
Что на счет высотки на месте гостиницы турист скажет и.о. мэра?
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Sokol med
сегодня, 19:42
Подумайте, с момента перекрытия моста исчезла вечная пробка на пл. Революции. Мост делайте, и пешеходную зону, центр всё-таки .
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Так это норма!
сегодня, 19:40
Плитку на одном и том же месте перекладывать здорово, золотое дно!
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***
сегодня, 20:15
В этом случае , конечно, нужна новая плитка...Непонятно почему это не было предусмотрено контрактом.Это ведь очевидно!
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Ганс
сегодня, 19:36
Расширьте правую полосу по направлению от памятника,срежте угол на два метра и пробка вечерняя исчезнет.Это же ОЧЕВИДНО!!!!
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