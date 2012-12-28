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Роман Ченцов: «У нового моста будет новая тротуарная плитка. Нужно делать все сразу правильно, по совести».
Общество
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сегодня, 19:08
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Роман Ченцов: «У нового моста будет новая тротуарная плитка. Нужно делать все сразу правильно, по совести».
И.о. главы Липецка пока не говорит об амбициозных задачах. Первое, что нужно — сделать город чистым.
В наглухо огражденной стройплощадке уже видны очертания будущих опор нового моста. Вдоль временно забранного в две трубы водоотводного канала, который принято называть руслом реки Липовка, на двух полосах из 140 свай строители устанавливают опалубку под третий, последний ряд армированного бетонированного пояса, на который в июле смонтируют опорный конструктив моста, а позже, в августе, уложат железобетонные плиты перекрытия. Их покроют гидроизоляцией, на которую уложат три слоя асфальта.
Начальник участка Уваровской ПМК-22 Александр Григорьев подтвердил Роману Ченцову сентябрь как время технического пуска нового моста. Движение откроют по четырем полосам (по две — в противоположных направлениях). Параллельно строители будут достраивать две крайние полосы дороги, тротуары по сторонам моста, его перила, систему уличного освещения.
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— Хорошо, что нам дали возможность перекрыть движение по мосту полностью. Это значительно ускорило работы, — сказал Александр Григорьев.
— Вам хорошо, горожанам плохо, — парировал и.о. мэра. — Вы же понимаете, какие проблемы созданы для липчан перекрытием этого моста.
По словам Александра Григорьева, работы идут круглые сутки. Днем задействованы 18 рабочих, две бригады монтажников, ночью — одна числом девять человек. Высокие темпы очевидны по значительному уменьшению кучи грунта, вынутого из места проведения работ по сравнению с той, которая была тут 13 июня, в предыдущий визит сюда СМИ. Скоро с площади Революции полностью вывезут всю землю, песок и остатки бутовых стен, на которых держался старый мост. И держался еле-еле, что и подтвердило обрушение его тротуарной части в марте, сразу же после того, как подрядчик стал забивать первые сваи.
Роман Ченцов пока не говорит об амбициозных задачах, которые будут стоять перед ним в случае избрания мэром. Но у него уже есть план-минимум: сделать город чистым, приятным для жизни.
— К себе я отношусь жестко. Говорить о далеко идущих планах пока преждевременно. Моя задача — сделать все, чтобы город стал ухоженным. Надо научить подведомственные организации городской администрации и частный бизнес, образно говоря, умываться и подметаться. Вижу много совместных целей, над которыми нам предстоит совместно поработать, — сказал и.о. мэра.
Роман Ченцов заметил, что рядом с мостом остается старая тротуарная плитка, местами сколотая, местами сбитая. Узнав у Светланы Сурмий, что благоустройство прилегающей территории не входит в контракт реконструкции моста, тут же заметил, что это неправильно. «Мы уже вкладываем в это место деньги. Значит, нужно сразу все делать правильно, по совести. Не должно такого быть, чтобы рядом с новым мостом остался бардак!»
Вице-мэр тут же взяла под козырек. Она сказала, что на подходах к мосту старую плитку заменят на новую широкоформатную.
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Реконструкция моста длиной в 9,6 метра, и шириной в 35,8 метра, обойдется бюджету города в 96 432 268 рублей. Работы должны быть закончены глубокой осенью, однако подрядчик, Уваровская ПМК-22, заверяет, что они идут гораздо быстрее из-за решения мэрии, полностью, а не частично, как предполагалось ранее, перекрыть движение по мосту.
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