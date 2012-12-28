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Происшествия
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сегодня, 15:44
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Выжег глаза Рокоссовскому и получил 320 часов обязательных работ
2 июля прошлого года около 10:30 в Парке Победы пьяный мужчина поджег макет фотовыставки с изображением защитников Родины.
Напомним, 2 июля прошлого года около 10:30 в Парке Победы пьяный мужчина умышленно поджег макет фотовыставки с изображением защитников Родины. На макете фотовыставки были изображены высшие военные руководители Красной Армии в период Великой Отечественной войны. Например, липчанин выжег зажигалкой глаза маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому.
Действиями вандала бюджету Липецкой области был причинен ущерб почти в 10 тысяч рублей. Его подсудимый возместил добровольно.
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