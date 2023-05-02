Сегодня в Липецке: на Студёновской пока нет адских пробок, Центральный пляж закрыт для купания

Рассказываем всё самое главное про наступивший день

В Липецке опять не жарко – 21-23 градуса, но день наконец-то пройдёт без осадков.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Айвазовского, 7; Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Октябрьской, 52; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Первомайской, 45, 47, 49; Скороходова, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 4, 5, 7, 8, 10; Советской, 3, 4, 5; Толстого, 1а; Фрунзе, 1; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; на площадях Театральной, 1 и Революции, 9, 10; на проспекте Победы, 22, 22а.













С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом обесточат улицы 2-ю Крымскую, Бабушкина, Верхнюю, Кирова, Московскую, Пригородную.











Минувшей ночью дорожники приступили к ремонту моста через русло ручья Студеный – половину, ведущую в сторону Сокола закрыли, а движение начало осуществляться по противоположной стороне – по одной полосе в каждую сторону.















Пока говорить рано, но утром это не привело к гигантским пробкам: то ли Липецк ещё не проснулся, то ли пока просто везёт. Скопление машин в узком горлышке, конечно же, имеется, но на картах участок обозначен не красным, а пока жёлтым цветом.



Любителям отдыха на природе и тем, кто сейчас в отпуске не понравится следующая запись, но… Купание на Центральном пляже Липецка официально запрещено. Это связано с несоответствующими результатами проб воды из реки Воронеж. Микробиологические показатели взятых образцов не соответствуют требованиям санитарных норм. Пробы будут брать повторно.









Концерт в парке (6+)

Купаться нельзя, но можно сходит на концерт под открытым небом. В 18:00 в парке победы состоится выступление местных артистов под названием «Наш дом – Россия».





Забавно, что в 1990-е точно такое же название носила политическая партия, которой руководил несравненный Виктор Степанович Черномырдин, а теперь так называют концерты.









Вечер танца (12+)





Липецкий Дом музыки приглашает в 19:00 на концерт «Вечер современного танца».











В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня начинаются гастроли гостей из Крыма. В 19:00 артисты Государственного академического музыкального театра республики Крым покажут спектакль «Юнона» и «Авось».



















Вход - любая бумажная купюра от 100 руб.

В «Библиотеке» любят что-нибудь пообсуждать, поэтому в другом зале здесь в 19:01 начнётся заседание поклонников чтения. На этот раз в клубе «Книжное похмелье» обсудят книгу Арчибальда Кронина «Замок Броуди».















В первом и самом известном романе шотландского врача и писателя (1896 – 1981) рассказывается о распаде семьи, о грубом вмешательстве главы семьи Джеймса Броуди в жизнь своих близких, ломающем их судьбы.





В это же время в селе Сселки исчезнут удобства на улицах Вешенской, Вязовой, Изобильной, Кипарисовой, Лютиковой, Пшеничной, Сокольской, Ссёлковской.С 8:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта на срок до 3-х часов отключат электроэнергию на улицах Жуковского, Загородной, Звёздной, Космонавтов, Пестеля, Циолковского, в переулках Макаренко и Рылеева.Пробка красного цвета ещё в 6 утра образовалась на улице Московской, а жёлтых участков в раннего утра в городе и не счесть. Выезжать лучше заранее, а ещё – поглядывать в «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые помогут оценить дорожную ситуацию в городе.Перед публикой выступят воспитанники липецкой студии «Dance Land Club» и гости из Санкт-Петербурга из «Театра Дяди Коли». Липчане увидят пластический спектакль «Не дуль» в исполнении приезжих артистов и нашу хореографическую постановку «Адам и Ева, Ева и Адам».Это одна из наиболее известных рок-опер композитора А. Рыбникова на стихи А. Вознесенского. В названии спектакля использованы имена двух парусников — «Юнона» и «Авось», на которых совершала своё плавание экспедиция видного государственного деятеля России Николая Резанова. Под Андреевским флагом корабли отплывают к берегам Америки.В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 состоится очередное заседание клуба любителей фильмов «Истина в кине».Смотреть, а затем обсуждать будут картину, которая в год своего создания получила Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале за лучший сценарий. Германия, Турция, Италия, 2007. Режиссёр Фатих Акин (Рассказ о судьбах шести человек, находящихся в поисках прощения и примирения. Пенсионер и вдовец Али спасается от одиночества в гамбургских борделях, пока именно там он не встречает Йетар. За те же деньги, что она зарабатывает в борделе, он приглашает её жить с ним. Неджат, образованный сын Али, преподающий германистику в гамбургском университете очень удивлён странным выбором своего упрямого отца. Только когда он узнаёт, что Йетар посылает большую часть денег своей дочери Айтан в Стамбул, чтобы профинансировать её учёбу, он начинает уважать её. Когда Йетар трагически погибает, Неджат отправляется на поиски Айтан. Но будучи политической активисткой, та уже давно сбежала из Турции и нашла приют у Лотты и её матери Сюзанны в Германии... Понадобится не одно путешествие, чтобы герои нашли друг друга... хоть и неожиданным образом. На «Кинопоиске» фильм имеет высокий рейтинг – 7,5.Баки Даврак, Гюрсой Гемек, Ченгиз ДанерВход свободный.