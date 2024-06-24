В Воловском районе произошла массовая гибель пчел

Пчеловоды жалуются на обработку полей.



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Пчеловоды Воловского района говорят о массовой гибели пчел — по их подсчетам погибло около 500 семей. Пострадали пасеки в селах Вышнее Большое, Нижнее Большое, Чесночное, Васильевка, Липовец, Самарино, Большовка, Набережное.Как рассказал GOROD48 одного из пчеловодов Василий Свернула, он потерял около 60 пчелосемей 19 июня во время обработки фермером рапсового поля.— Было объявление в районной газете, что с 5 по 20 будут вестись работы. Но никакой конкретики. Да и не все ее читают. И обрабатывался рапс днем, хотя для того, чтоб сберечь пчел, обработка должна проходить ночью. Видимо и на средствах обработки экономят, смешивают пестициды с гербицидами, что приводит к такому результату, — поделился своими соображениями Василий Свердела.Пчеловоды обратились к муниципальной власти, в прокуратуру и СМИ. Чтобы зафиксировать ущерб, некоторые пошли в полицию.К сожалению, курирующий эту тему заместитель главы Воловского района не смог выделить времени для комментариев GOROD48. А вот председатель правления липецкой региональной общественной организации «Союза пчеловодов» Андрей Куликов говорит, что ситуация близка к критической: в прошлом году из-за отравлений пестицидами и клещевого варроатоза пасечники потеряли до 70 процентов пчелосемей. И новые удары могут быть непоправимыми.С трудом проходит и оформление документального подтверждения ущерба. Выявление некоторых химикатов в мертвых пчелах ограничено тремя днями, за большее время вещества распадаются.— В Липецке нам анализы не делают — перед сезоном у них якобы сломалось оборудование. Та же ситуация в Туле. Насколько мне известно, из Воловского района пчел должны были везти для исследования в Москву сегодня. А так как анализы эти дорогие — около 30 тысяч рублей, то не каждый пчеловод может себе это позволить. Поэтому получить компенсацию очень сложно. Обычно в таких ситуация начинают говорить, что улей восстановится. Но сбитая химикатом летная пчела принесет в улей уже отравленную пыльцу. А это значит, что зимой она ее будет есть и погибнет, — объяснил Андрей Куликов.