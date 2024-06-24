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вчера, 17:32
16

В Воловском районе произошла массовая гибель пчел

Пчеловоды жалуются на обработку полей.

Пчеловоды Воловского района говорят о массовой гибели пчел — по их подсчетам погибло около 500 семей. Пострадали пасеки в селах Вышнее Большое, Нижнее Большое, Чесночное, Васильевка, Липовец, Самарино, Большовка, Набережное.

Как рассказал GOROD48 одного из пчеловодов Василий Свернула, он потерял около 60 пчелосемей 19 июня во время обработки фермером рапсового поля. 

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— Было объявление в районной газете, что с 5 по 20 будут вестись работы. Но никакой конкретики. Да и не все ее читают. И обрабатывался рапс днем, хотя для того, чтоб сберечь пчел, обработка должна проходить ночью. Видимо и на средствах обработки экономят, смешивают пестициды с гербицидами, что приводит к такому результату, — поделился своими соображениями Василий Свердела.

Пчеловоды обратились к муниципальной власти, в прокуратуру и СМИ. Чтобы зафиксировать ущерб, некоторые пошли в полицию.

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К сожалению, курирующий эту тему заместитель главы Воловского района не смог выделить времени для комментариев GOROD48. А вот председатель правления липецкой региональной общественной организации «Союза пчеловодов» Андрей Куликов говорит, что ситуация близка к критической: в прошлом году из-за отравлений пестицидами и клещевого варроатоза пасечники потеряли до 70 процентов пчелосемей. И новые удары могут быть непоправимыми. 

С трудом проходит и оформление документального подтверждения ущерба. Выявление некоторых химикатов в мертвых пчелах ограничено тремя днями, за большее время  вещества распадаются.

— В Липецке нам анализы не делают — перед сезоном у них якобы сломалось оборудование. Та же ситуация в Туле. Насколько мне известно, из Воловского района пчел должны были везти для исследования в Москву сегодня. А так как анализы эти дорогие — около 30 тысяч рублей, то не каждый пчеловод может себе это позволить. Поэтому получить компенсацию очень сложно. Обычно в таких ситуация начинают говорить, что улей восстановится. Но сбитая химикатом летная пчела принесет в улей уже отравленную пыльцу. А это значит, что зимой она ее будет есть и погибнет, — объяснил Андрей Куликов.
пчелы
отравление
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
гость
9 минут назад
Вот так и здоровье людей... Что едим, от чего болеем? На что только не думаем. Думаем на лекарства, на овощи и наши и привозные, на воду, на экологию. Ответственно ли стоят на страже наши руководители?!
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Алкан лтз
сегодня, 09:16
Мош какая радиация травят нас!
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Викторм
сегодня, 08:40
Додуматься надо - травить пчел, опыляющих твои же поля... Таких "фермеров" надо в смирительной рубашке держать...
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Александр
сегодня, 04:05
На вышнем большом (воловский район) отравление было ещё 1-2 июня, у пчеловодов погибло более 300 пчелосемей. Администрация так выводы и не сделала и фермеры тоже. Пчеловоды анализы повезли в Белгород. Ждут результаты!
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-
вчера, 22:06
В Добровском районе та же история была. Сейчас Елецкий район жалуется. Чем история закончилась - не знаю. Гладышев раздавал копеечные компенсации, но посадили ли горе-фермеров? Вряд ли.
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Фунтик
вчера, 21:04
Это были неправильные пчёлы и они делали неправильный мёд
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Иваныч
вчера, 20:17
У нас закон как дышло,как повернул так и вышло. Кому-то все с рук сходит , травить можно когда и где захочу , не хотят фермеры считаться с пчеловодами,а ведь пользу могут получить от совместного труда и те и другие.
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Еврей
вчера, 19:59
Возместить в 10-кратном размере... 500 пчелосемей пострадали, на 5000 тыс пчёлок семей выделить... а поля отобрать, чтобы херней не кормили!
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Эхо
вчера, 19:30
А мы это жремс....
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Лиза
вчера, 19:03
Свои огороды фермеры всякой химией не обрабатывают, а на поля этой химической дряни не жалеют. Жалко погибших пчёл. Удивляюсь, как люди ещё живы.
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