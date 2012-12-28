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Происшествия
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58 минут назад
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Удар током на подстанции Балашовском лесничестве получил 40-летний житель Матырского
Зачем он прикоснулся удочкой к проводам пока не известно.
Оказалось, что 40-летний житель поселка Матырский по неустановленной пока причине прикоснулся удочкой к проводам на подстанция «Новая». У него диагностированы множественные электрические ожоги не менее чем 50 % поверхности тела.
Напомним, по рассказу очевидцев, на мужчине сгорела вся одежда, целыми остались только сапоги.
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