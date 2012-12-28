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вчера, 11:59
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В Липецкой области за неделю подешевели капуста, яйца и морковь

Капуста оказалась лидером в списке подешевевших продуктов за неделю с 4 по 10 июня — она потеряла в целее сразу 9,91%. Липецкстат представил итоги мониторинга оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 4 по 10 июня) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

Заметнее всего на прошлой неделе подорожали мясные консервы для детского питания (+2,03%), лук (+1,5%), картофель (+1,34%), маргарин (+1,8%), сахар (+1,02%). Менее 1% увеличились за неделю цены на говядину и баранину, мороженую рыбу, сливочное и подсолнечное масло, пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, творог, чай, соль, пшеничный хлеб, вермишель, пшено, свеклу, яблоки, бананы. 

Самое заметное падение цены на минувшей неделе — у капусты, она подешевела на 9,91%. Яйца потеряли в цене 2,77%, свежие огурцы стали дешевле на 6,68%, помидоры на 2,39%, морковь — на 2,09%, сметана — на 1,25%. Немного (менее 1%) подешевели свинина, мороженые и охлажденные куры, сыр, печенье, пшеничная мука, ржаной хлеб, рис, гречка, макаронные изделия в целом. 

Из товаров повседневного спроса стали дороже хозяйственное мыло (+0,91%), стиральный порошок (+1,31%), туалетное мыло (+1,68%), шампунь (+1,35%). Вместе с тем подешевели сухие корма для животных (-1,14%), детские подгузники (-1,47%), женские прокладки (-1,06%), туалетная бумага (-0,81%), зубная паста (-0,7%). 
Недельная инфляция не затронула такие продукты и товары, как обед в столовой, пеленки, детские джинсы, школьные спортивные костюмы, мужские и детские футболки, мужские носки, женские эластичные колготки, сигареты с фильтром, спички. 

За прошедшую неделю, с 4 по 10 июня в Липецкой области потребительские цены на бензин выросли на 0,2% — подорожали все четыре вида топлива, по которым статистическая служба замеряет индекс потребительских цен, однако этот рост оказался разным. Заметнее всего оказался рост цены на бензин марки АИ-92 — на 0,3%. Бензин марки АИ 95 вырос в цене на 0,2%, а АИ-98 и выше — на 0,1%. Дизельное топливо стало дороже на 0,2%, отмечается в недельном мониторинге Липецкстата.

Так, средняя стоимость бензина на 10 июня составила в Липецкой области 53,40 рубля (неделей ранее — 53,28 рубля). Бензин марки АИ-92 подорожал с 50,54 рубля до 50,68 рубля, АИ-95 — до 55,33 рубля (было 55,21 рубля), АИ-98 и выше — с 70,19 рубля до 70,26 рубля. Цены на дизель выросли до 61,08 рубля (неделей ранее цена составляла 60,95 рубля).

инфляция
цены
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Дешеветь
вчера, 18:37
в наше время может только человеческая жизнь ,все остальное только дорожает !
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Ну да
вчера, 16:37
Одно дешевеет, другое дорожает и, наоборот. Нам от этого не легче
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Прлхор
вчера, 14:27
Клубника и Черешня тоже подешевели.
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Такса глубоководная.
вчера, 12:33
Такую капустку кушать опасно.
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Раскат
вчера, 12:25
Подешевели яйцыыыы были 85 стали 140.....
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коля
вчера, 12:23
Натюрморт это называется .на фото .мяса только нет .в этом изобилии.
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Кассир "обменника"
вчера, 12:22
Теперь уже никто не знает, что подешевело или подорожало и насколько именно.
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Гость
вчера, 12:17
Яйца подешевели испугались куры нового мэра ветврача а старый мэр опять будет жить и хапать не отвечая как наворочила эту зиму сколько людей поморозила получила благодарность от депутатов и губернатора вместо наказания.
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