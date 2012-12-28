Больше всех в муниципальных организациях Липецка зарабатывал директор парков и Зеленого острова
Общество
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40 минут назад
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По Данкову бегают лоси
Два лося гуляли по улице Мира.
Ранее правительство Липецкой области распространило видео с лосем, которое было снято в Добровском округе у села Большой Хомутец. На дороге лось повел себя осторожно: убедился, что его пропускают.
У лосей сейчас миграция, они часто выбегают на дорогу. Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области предупреждает: если увидите лося – не сигнальте и не пытайтесь привлечь внимание. Лучше остановитесь и уступите дорогу.
В лесах области живут 755 лосей. По сравнению с прошлым годом, их численность выросла на 14,39 %,
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