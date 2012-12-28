Грязинец судился с «Вайлдберриз» из-за трёх приставок «PlayStation»

И выиграл суд.

Грязинский городской суд рассмотрел иск покупателя к ООО «Вайлдберриз» о защите прав потребителей.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё 12 ноября 2022 года грязинец оплатил три приставки «PlayStation».15 ноября он получил их в пункте выдачи заказов, но технической возможности проверить товар там не было: для использования приставок был необходим экран и активация аккаунта с возможностью скачивания приложений. А при проверке приставок дом был обнаружен существенный недостаток: ими невозможно пользоваться в виду ограничений для использования в России, отсутствия вилки для розетки российского образца, а также инструкции по эксплуатации на русском языке.21 ноября покупателем в адрес ООО «Вайлдберриз» была направлена претензия о возврате денег, которая была проигнорирована. Тогда грязинец пошёл в суд и попросил расторгнуть договор купли-продажи, взыскать с ООО «Вайлдберриз» уплаченную за товар сумму, компенсацию морального вреда, штраф 50% от присужденной судом денежной суммы, неустойку, судебные расходы.В суд было предоставлено заключение сервисного центра, в котором говорилось, что приставка была предназначена для использования в Китае, и отсутствует возможность использовать её и аккаунт от нее на территории России, а также создавать новый.В результате Грязинский городской суд встал на сторону потребителя.