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Общество
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44 минуты назад
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Грязинец судился с «Вайлдберриз» из-за трёх приставок «PlayStation»
И выиграл суд.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё 12 ноября 2022 года грязинец оплатил три приставки «PlayStation».15 ноября он получил их в пункте выдачи заказов, но технической возможности проверить товар там не было: для использования приставок был необходим экран и активация аккаунта с возможностью скачивания приложений. А при проверке приставок дом был обнаружен существенный недостаток: ими невозможно пользоваться в виду ограничений для использования в России, отсутствия вилки для розетки российского образца, а также инструкции по эксплуатации на русском языке.
21 ноября покупателем в адрес ООО «Вайлдберриз» была направлена претензия о возврате денег, которая была проигнорирована. Тогда грязинец пошёл в суд и попросил расторгнуть договор купли-продажи, взыскать с ООО «Вайлдберриз» уплаченную за товар сумму, компенсацию морального вреда, штраф 50% от присужденной судом денежной суммы, неустойку, судебные расходы.
В суд было предоставлено заключение сервисного центра, в котором говорилось, что приставка была предназначена для использования в Китае, и отсутствует возможность использовать её и аккаунт от нее на территории России, а также создавать новый.
В результате Грязинский городской суд встал на сторону потребителя.
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