Сотрудники Госавтоинспекции за две минуты с мигалками доставили в больницу липчанина с инфарктом миокарда
Общество
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40 минут назад
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Сотрудники Госавтоинспекции за две минуты с мигалками доставили в больницу липчанина с инфарктом миокарда
Быстрая транспортировка 46-летнего мужчины в медучреждение позволила спасти ему жизнь и минимизировать риск развития осложнений.
«Жена больного обратилась к ним с просьбой помочь доставить мужа в больницу. Сотрудники ДПС Алексей Пасынков и Сергей Каширин помогли мужчине пересесть в патрульную машину, включили мигалки и в течение двух минут доставили больного в приемное отделение регионального сосудистого центра №2. Мужчина был экстренно госпитализирован в палату интенсивной терапии кардиологического отделения для больных с острым инфарктом миокарда и острым коронарным синдром. Дежурным рентген-хирургом была проведена экстренная коронарография с последующим стентированием инфаркт-зависимой артерии. Сейчас, благодаря своевременно оказанной помощи, пациент чувствует себя хорошо и благодарит за спасение врачей БСМП №1 и сотрудников ГИБДД. Именно быстрая транспортировка пациента в медицинскую организацию позволила спасти ему жизнь и минимизировать риск развития осложнений после перенесенного инфаркта миокарда», — сообщили в БСМП.
Фото - t.me/bsmp1
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