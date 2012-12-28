Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанка упала в канализационный люк и распорола промежность
Общество
Крановщица из Липецка выполнила норматив мастера международного класса по пауэрлифтингу
Спорт
В квартире пропавшей без вести липчанки нашли ее мертвого семимесячного сына
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погиб, спасая мальчика, выпрыгнувший из окна, и кто в мэры
Общество
Мужчина выпрыгнул из окна общежития на улице 50 лет НЛМК во время пожара
Общество
Рыбаки нашли тело 93-летней старушки
Происшествия
Гроза не повлияет на жару: в Липецкой области до +30
Погода в Липецке
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке начали строить приют для собак
Общество
После 20 лет розыска задержан подозреваемый в изнасиловании 80-летней женщины
Происшествия
Читать все
На пост мэра — два кандидата
Политика
В Липецкой области вот-вот объявят выборы губернатора
Политика
Сотрудники Госавтоинспекции за две минуты с мигалками доставили в больницу липчанина с инфарктом миокарда
Общество
На улице Металлургов перевернулся «Митсубиси»
Происшествия
Участник СВО считает себя жертвой обмана
Происшествия
Двое театралов перевели деньги мошенникам при покупке билетов онлайн
Происшествия
Экс-главу сельсовета обвиняют в продаже 230 гектаров земли по заниженной цене
Общество
Рекламные звонки обошлись в 100 000 рублей
Общество
34-летний мужчина получил 9,5 лет колонии за убийство 39-летней знакомой табуретом
Происшествия
Депутаты признали заслуги липецких актеров
Культура
Читать все
Общество
394
40 минут назад
6

Сотрудники Госавтоинспекции за две минуты с мигалками доставили в больницу липчанина с инфарктом миокарда

Быстрая транспортировка 46-летнего мужчины в медучреждение позволила спасти ему жизнь и минимизировать риск развития осложнений.

Сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь 46-летнему липчанину, который ехал на машине с женой и в дороге почувствовал себя плохо: у мужчины внезапно появились жгучие боли в груди. Оказалось — инфаркт. На помощь водителю пришли сотрудники Госавтоинспекции, которые патрулировали дорогу.

6628B8DB-4B8E-4F50-9986-56EE0BF49A13.jpeg

22E73023-353A-484E-9583-08A770840EDD.jpeg

«Жена больного обратилась к ним с просьбой помочь доставить мужа в больницу. Сотрудники ДПС Алексей Пасынков и Сергей Каширин помогли мужчине пересесть в патрульную машину, включили мигалки и в течение двух минут доставили больного в приемное отделение регионального сосудистого центра №2. Мужчина был экстренно госпитализирован в палату интенсивной терапии кардиологического отделения для больных с острым инфарктом миокарда и острым коронарным синдром. Дежурным рентген-хирургом была проведена экстренная коронарография с последующим стентированием инфаркт-зависимой артерии. Сейчас, благодаря своевременно оказанной помощи, пациент чувствует себя хорошо и благодарит за спасение врачей БСМП №1 и сотрудников ГИБДД. Именно быстрая транспортировка пациента в медицинскую организацию позволила спасти ему жизнь и минимизировать риск развития осложнений после перенесенного инфаркта миокарда», — сообщили в БСМП.

Фото - t.me/bsmp1


Госавтоинспекция
полиция
0
0
0
9
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ком Ментарий
10 минут назад
Что сказать? Молодцы!
Ответить
ГОСТЬ53
13 минут назад
Повезло мужчине. А вот если бы в усмань повезли то может и не довезли бы. Спасибо ДПС-никам
Ответить
Липчанин
17 минут назад
Молодцы ребята, Удачи вам в вашей не прстой службе
Ответить
Позитив
25 минут назад
Замечательно, что еще в наших людях осталась человечность, не зависимо от рода деятельности!!! Спасибо!!!
Ответить
Горожанин
25 минут назад
Это разве подвиг? Нормальное выполнение должностных обязанностей. Почему врачей забыли перечислить?
Ответить
Ответ
20 минут назад
Их обязанности это безопасность движения.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru