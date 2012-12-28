Сотрудники Госавтоинспекции за две минуты с мигалками доставили в больницу липчанина с инфарктом миокарда

Быстрая транспортировка 46-летнего мужчины в медучреждение позволила спасти ему жизнь и минимизировать риск развития осложнений.

Сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь 46-летнему липчанину, который ехал на машине с женой и в дороге почувствовал себя плохо: у мужчины внезапно появились жгучие боли в груди. Оказалось — инфаркт. На помощь водителю пришли сотрудники Госавтоинспекции, которые патрулировали дорогу.«Жена больного обратилась к ним с просьбой помочь доставить мужа в больницу. Сотрудники ДПС Алексей Пасынков и Сергей Каширин помогли мужчине пересесть в патрульную машину, включили мигалки и в течение двух минут доставили больного в приемное отделение регионального сосудистого центра №2. Мужчина был экстренно госпитализирован в палату интенсивной терапии кардиологического отделения для больных с острым инфарктом миокарда и острым коронарным синдром. Дежурным рентген-хирургом была проведена экстренная коронарография с последующим стентированием инфаркт-зависимой артерии. Сейчас, благодаря своевременно оказанной помощи, пациент чувствует себя хорошо и благодарит за спасение врачей БСМП №1 и сотрудников ГИБДД. Именно быстрая транспортировка пациента в медицинскую организацию позволила спасти ему жизнь и минимизировать риск развития осложнений после перенесенного инфаркта миокарда», — сообщили в БСМП.