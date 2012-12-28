Липчанин хотел заработать на инвестициях и перевёл мошенникам больше миллиона рублей

А ещё один инвестор лишился 160 тысяч рублей.

29 мая в полицию обратился липчанин с заявлением о мошенничестве на сумму 1,1 миллиона рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина с июля прошлого года пытался заработать на инвестициях. Но потом понял, что его обманули.Ещё один инвестор лишился 160 тысяч рублей. 44-летний мужчина увидел объявление в интернете и с марта по май переводил деньги брокерам. Но потом они перестали выходить на связь.Продолжается и обман покупателей через сайты объявлений. Так, 44-летняя женщина хотела купить запчасти, перевела 26 тысяч рублей и продавец исчез.