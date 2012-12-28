Водитель-экспедитор маркетплейса вместо сортировочного центра отвез 37 коробок с заказами к себе в гараж
Сегодня в Липецке: родители не волнуются за ЕГЭ детей, расплачиваться в магазине улыбкой головы лишь 6%
Следком проводит доследственную поверку по гибели 16-летнего парня на Центральном пляже
Происшествия
263
сегодня, 11:07
5
Липчанин хотел заработать на инвестициях и перевёл мошенникам больше миллиона рублей
А ещё один инвестор лишился 160 тысяч рублей.
Ещё один инвестор лишился 160 тысяч рублей. 44-летний мужчина увидел объявление в интернете и с марта по май переводил деньги брокерам. Но потом они перестали выходить на связь.
Продолжается и обман покупателей через сайты объявлений. Так, 44-летняя женщина хотела купить запчасти, перевела 26 тысяч рублей и продавец исчез.
0
0
1
0
5
Комментарии (5)