15-летнего чемпиона Липецка по боксу исключили из спортивной федерации после возбуждения уголовного дела
Утро не задалось для жильцов дома на улице Космонавтов: из-за горящей квартиры их эвакуировали
23-летний водитель из Орловской области получил два года условно за смерть 8-летнего мальчика
Происшествия
28
18 минут назад
Ельчанин насмерть забил знакомого из-за 3000 рублей и сел на 6,5 лет
51-летний мужчина умер от закрытой травмы головы.
Речь идёт о событиях, которые произошли в Ельце 9 июля прошлого года. Подсудимый находился в гостях у знакомого на улице 9 Декабря и уличил его в краже 3000 рублей. Деньги пьяный гость якобы обнаружил в карманах хозяина квартиры, после чего решил его проучить, пустил в ход кулаки и жестоко избил, нанося удары по голове и туловищу. После разборок гость ушёл.
Судмедэкспертиза пришла к выводу, что 51-летний мужчина умер от закрытой травмы головы с кровоизлиянием под твердую мозговую оболочку в виде острой субдуральной гематомы, кровоизлияниями под мягкую мозговую оболочку, кровоизлиянием в правый боковой желудочек головного мозга, осложнившаяся отеком, сдавлением, дислокацией головного мозга с вторичными кровоизлияниями в стволовую часть головного мозга.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в Елецком городском суде 42-летний мужчина свою вину признавал частично: он признался, что избил приятеля, но настаивал, что по голове он нанес только один удар, и, по его мнению, смерть потерпевшего не могла наступить от его действий.
Но мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (по части четвёртой статьи 111 УК РФ).
Приговор ещё не вступил в силу.
0
0
0
0
0
Комментарии