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31-летний липчанин собрал больше 3,3 миллиона рублей за водительские права, военные билеты и решение финансовых проблем
Происшествия
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сегодня, 13:29
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33-летний липчанин заплатил мошеннику за водительские права 65 000 рублей
Но удостоверение так и не получил.
«В мошенничестве подозревают 41-летнего липчанина. Проверяется его причастность еще к трем аналогичным преступлениям. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено четыре уголовных дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.
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