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33-летний липчанин заплатил мошеннику за водительские права 65 000 рублей

Но удостоверение так и не получил.

27 мая в полицию обратился 33-летний липчанин с заявлением о мошенничестве. Ещё год назад потерпевший передал у дома на площади Мира рекомендованному знакомыми мужчине 65 000 рублей за содействие в получении водительского удостоверения. Но прав он так и не получил.

«В мошенничестве подозревают 41-летнего липчанина. Проверяется его причастность еще к трем аналогичным преступлениям. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено четыре уголовных дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.
мошенничество
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Комментарии (4)

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Сначала новые
не мошенник
23 минуты назад
а инноватор. Дипломы о ВО тоже на руки перестают выдавать, всё в цифровом формате.
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ГОСТЬ53
34 минуты назад
А что, есть которые прям сдают? Каких знаю лично, все давали на лапу. Иначе не сдашь
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Александр Викторович
51 минуту назад
А этот 33 летний почему остался не приделах!!? Потому что из-за таких как он, которые отказываются учиться на права, и происходят большинство ДТП. На него также следует завести уголовное дело. "Попытка покупки поддельных документов"!!! И на 5 лет!!!
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А за взятку
54 минуты назад
33-летнего потерпевшего не хотите привлечь?
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