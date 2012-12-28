33-летний липчанин заплатил мошеннику за водительские права 65 000 рублей

Но удостоверение так и не получил.

27 мая в полицию обратился 33-летний липчанин с заявлением о мошенничестве. Ещё год назад потерпевший передал у дома на площади Мира рекомендованному знакомыми мужчине 65 000 рублей за содействие в получении водительского удостоверения. Но прав он так и не получил.«В мошенничестве подозревают 41-летнего липчанина. Проверяется его причастность еще к трем аналогичным преступлениям. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено четыре уголовных дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.