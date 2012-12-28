Из реки Воронеж достали 660 метров рыболовных сетей

Выпущено 6,5 килограмма пойманной браконьерами рыбы.

Подведены итоги масштабной экологической акции «Всероссийский день без сетей». Как сообщает Верхнедонской отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, в Липецке из реки Воронеж достали 11 бесхозных сетей длиной 660 метров и общей площадью 924 квадратных метра.В реку возвращено 6,5 килограмма рыбы. А сумма предотвращенного водным биоресурсам ущерба оценена в 32 000 рублей.