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Общество
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20 минут назад
Из реки Воронеж достали 660 метров рыболовных сетей
Выпущено 6,5 килограмма пойманной браконьерами рыбы.
В реку возвращено 6,5 килограмма рыбы. А сумма предотвращенного водным биоресурсам ущерба оценена в 32 000 рублей.
Фото - www.rostov-fishcom.ru
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