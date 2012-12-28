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48 минут назад
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Липецкое УФАС России выявило картельный сговор при заключении контрактов почти на 12 миллионов рублей

Мебельная компания и индивидуальный предприниматель договорились о поддержании цены на пяти аукционах, в том числе в рамках национального проекта «Демография».

Липецкое УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения между мебельной компанией и индивидуальным предпринимателем при участии в торгах на поставку мебели в социальные и медицинские учреждения области.

«В ходе аукционов один из участников картеля минимально снижал начальную стоимость контрактов на 0,5% и в дальнейшем отказывался от конкурентной борьбы в пользу другого, снижавшего цену на 1-1,5%. При этом они использовали единую инфраструктуру, имели устойчивые финансовохозяйственные связи и осуществляли совместную подготовку к участию в торгах. Общая сумма заключенных таким образом контрактов составила 11,9 млн рублей», — сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Компания и предприниматель признались в заключении антиконкурентного соглашения. Поскольку доход от его реализации был извлечен не в особо крупном размере, нарушителям грозит административная ответственность.
УФАС
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21 минуту назад
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