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В России
39
38 минут назад

Стоимость приготовления кулича за год выросла на 15%

Корзина продуктов для приготовления пасхального кулича за год подорожала на 15,3%, до 211,4 рубля.

Стоимость приготовления пасхального кулича за год выросла на 15,3%, при этом основной вклад в рост цен внесли яйца, - рассказали ТАСС в ассоциации "Руспродсоюз".

Уточняется, что для расчета был взят рецепт, в котором для приготовления пасхального кулича нужно 350 г муки, 170 мл молока, 2 куриных яйца, 100 г сахара, 70 г сливочного масла, 100 г сухофруктов, для глазури - 2 яичных белка и 100 г сахара.

По данным ассоциации, в 2024 году стоимость 350 г муки составила 17,8 рубля, 4 яиц - 49,9 рубля, 170 мл молока - 13,2 рубля, 200 г сахара - 14,8 рубля, 70 г сливочного масла - 63,5 рубля, 100 г сухофруктов - 52,2 рубля.

Таким образом, на приготовление пасхального кулича в 2024 году нужно 211,4 рубля против 183,3 руб. годом ранее.

В ассоциации рассказали, что десяток яиц за год подорожал на 46%. Так, средние цены на яйца в рознице на текущей неделе находятся на уровне 124,9 рубля за десяток против 85,5 рубля годом ранее.

"Важно отметить, что при равных с другими странами и даже более высоких затратах (например, ввиду необходимости отапливать зимой птицефабрики), цены на яйца в России одни из самых низких в мире", - рассказали в "Руспродсоюзе".
кулич
Пасха
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