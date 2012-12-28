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В России
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сегодня, 13:38
Шествие «Бессмертного полка» в 2024 году отменили из соображений безопасности
Шествие "Бессмертный полк" в России в 2024 году не будут проводить в очном формате.
По ее словам, в этом году подготовлены другие форматы празднования. Цунаева подчеркнула, что в 2024 году памятные мероприятия начнутся 1 мая. Она предложила провести акцию "Бессмертного полка" на общественном транспорте. В рамках такого формата портреты героев Великой Отечественной войны размещаются на автомобилях. Также предлагается разместить портреты на средствах авиационного и водного транспорта, - передает РБК.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в школах с 6 по 8 мая планируются мероприятия под названием "Бессмертный полк. Герои рядом с нами". В образовательные учреждения отправили рекомендации по проведению акции, но конкретные даты и форматы школы будут выбирать самостоятельно. Также, по словам министра, 6 мая во всех школах России с 1 по 11 класс состоится занятие "Разговоры о важном", которое будет посвящено Дню Победы.
Глава исполкома "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина заявила, что 9 мая на сайте polkrf.ru будет проведена трансляция портретов героев Великой Отечественной войны. Ее можно будет посмотреть во всех городах России. Также Шадрина подчеркнула, что у каждого есть возможность заменить аватарку в социальной сети и мессенджерах во время проведения акции "Бессмертный полк".
Акция "Бессмертный полк" проходит в России с 2012 года. Во время шествия ее участники идут по улицам городов с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.
В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила 9 мая в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате. В 2023 году организаторы также приняли решение отказаться от проведения традиционного шествия.
В апреле некоторые регионы отменили парад Победы и другие торжественные мероприятия к празднику. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курске и муниципальных образованиях региона не будет проводиться в том числе и шествие "Бессмертного полка". Губернатор Воронежской области Александр Гусев также говорил, что акция в регионе запланирована в онлайн-формате.
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