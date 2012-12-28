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В России
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54 минуты назад
Половодье в Тюменской области продлится 2-3 недели
Наблюдается интенсивный подъем реки Тобол в селе Коркино. Прирост почти 1,5 метра за сутки.
Однако особенность этого половодья – растянутый по времени период высокой воды. По данным Росгидромета, он продлится 2-3 недели. При этом резкого подъема воды не будет. Но вплоть до 9 мая ситуация останется напряженной, - заявил глава региона.
В Ишиме за сутки река опустилась на 11 см. Уровень на утро – 1053 см. Однако воды все равно много, поэтому не расслабляемся. Нагрузка на насыпи и дамбы очень большая. Работают патрули и караулы. Важно не допустить протечек.
По его словам, волна спускается ниже по течению Ишима. В Абатском районе объявлено штормовое предупреждение, интенсивно поднимается вода. Сегодня планируется завершить все работы по защите федеральной трассы.
Наблюдается интенсивный подъем реки Тобол в селе Коркино. Прирост почти 1,5 метра за сутки. В селе Упорово река еще в русле. Пик паводка ожидается 28 апреля. Здесь продолжается подготовка. Завезен грунт и формируется запас мешков на случай прорыва, - рассказал губернатор.
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