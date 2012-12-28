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46
54 минуты назад

Половодье в Тюменской области продлится 2-3 недели

Наблюдается интенсивный подъем реки Тобол в селе Коркино. Прирост почти 1,5 метра за сутки.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своем Телеграм-канале, что в городе Ишиме пик половодья пройден. Также уровень воды устойчиво снижается в Казанском и Ишимском районах.

Однако особенность этого половодья – растянутый по времени период высокой воды. По данным Росгидромета, он продлится 2-3 недели. При этом резкого подъема воды не будет. Но вплоть до 9 мая ситуация останется напряженной, - заявил глава региона.

В Ишиме за сутки река опустилась на 11 см. Уровень на утро – 1053 см. Однако воды все равно много, поэтому не расслабляемся. Нагрузка на насыпи и дамбы очень большая. Работают патрули и караулы. Важно не допустить протечек.

По его словам, волна спускается ниже по течению Ишима. В Абатском районе объявлено штормовое предупреждение, интенсивно поднимается вода. Сегодня планируется завершить все работы по защите федеральной трассы.

Наблюдается интенсивный подъем реки Тобол в селе Коркино. Прирост почти 1,5 метра за сутки. В селе Упорово река еще в русле. Пик паводка ожидается 28 апреля. Здесь продолжается подготовка. Завезен грунт и формируется запас мешков на случай прорыва, - рассказал губернатор.
паводок
половодье
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