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В России
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сегодня, 17:09
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Мужчина выпал из багажника машины прямо перед экипажем ДПС
В кузбасском городе Прокопьевске 22 апреля перед машиной дорожных полицейских выпал мужчина.
– Ничего необычного, просто мужик на перекрестке пр. Строителей выпал из багажника прямо перед машиной ДПС, – говорится в описании к видео.
Судя по кадрам, из открытого багажника выпал мужчина с сумкой, что произошло буквально под носом у инспекторов ДПС. Те остановились и стали разбираться в произошедшем.
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