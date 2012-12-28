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сегодня, 17:09
2

Мужчина выпал из багажника машины прямо перед экипажем ДПС

В кузбасском городе Прокопьевске 22 апреля перед машиной дорожных полицейских выпал мужчина.

Об опубликованной в соцсетях видеозаписи, на которой запечатлено происшествие в Прокопьевске, сообщило издание VSE42.Ru.


– Ничего необычного, просто мужик на перекрестке пр. Строителей выпал из багажника прямо перед машиной ДПС, – говорится в описании к видео.

Судя по кадрам, из открытого багажника выпал мужчина с сумкой, что произошло буквально под носом у инспекторов ДПС. Те остановились и стали разбираться в произошедшем.
Кемеровская область
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Шапокляк
сегодня, 17:27
каким боком это в липецких новостях?
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Не понял
сегодня, 17:19
Он липчанин? Или просто новость прикольная?
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