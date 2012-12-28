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В России
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47 минут назад
Кабмин поддержал проект Минфина о продлении семейной ипотеки на 6 лет
Кабмин одобрил продление действия льготной программы семейной ипотеки в России на шесть лет.
"Сегодня комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала разработанный во исполнение перечня поручений президента РФ <…> проект федерального закона о продлении до 31 декабря 2030 года выплат в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Мера, безусловно, востребованная. В Государственной думе проект закона будет рассмотрен в приоритетном порядке", - отметил Жуков.
Ранее сообщалось, что комиссия поддержала разработанный Минфином законопроект о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года, - передает ТАСС.
Программа семейной ипотеки была запущена в 2018 году и должна была завершиться 1 июля 2024 года, однако президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить ее до 2030 года с сохранением основных параметров. Семейная ипотека позволяет взять кредит на первичное и вторичное жилье или строительство частного дома под 6% семьям, в которых два и более несовершеннолетних детей или один из детей родился после 2018 года.
Минфин также ранее отмечал, что по поручению главы государства продолжится и реализация программы поддержки многодетных семей, позволяющей полностью или частично погасить ипотеку. Выплаты в размере 450 тыс. рублей можно использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.
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