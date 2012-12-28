На Сахалине в апреле фиксируют температурные рекорды

В апреле на Сахалине установилась необычно теплая погода. В регионе были побиты температурные рекорды, когда воздух прогревался до 24–25 градусов. Это произошло благодаря теплой воздушной массе, пришедшей с материка.