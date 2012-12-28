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21 минуту назад

На Сахалине в апреле фиксируют температурные рекорды

В апреле на Сахалине установилась необычно теплая погода. В регионе были побиты температурные рекорды, когда воздух прогревался до 24–25 градусов. Это произошло благодаря теплой воздушной массе, пришедшей с материка.

Синоптики последние несколько дней фиксируют температурные рекорды на Сахалине. Местами на территории воздух днем прогревается до 24-25 градусов, - рассказали в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 12 апреля 2024 года на Сахалин и на южные Курилы распространилась теплая воздушная масса с материка. Средние суточные температуры воздуха на большей части территории превышали суточные нормы. Не обошлось без температурных рекордов месяца. Установлены новые абсолютные значения температуры воздуха для месяца апреля", - сообщили в управлении.

По информации синоптиков, новые абсолютные значения зафиксированы сразу в нескольких населенных пунктах. 15 апреля на Сахалине на наблюдательном пункте "Пограничное" температура воздуха поднялась до отметки 23,2 градуса, а 16 апреля в селе Пильво зафиксировали 21,2 градуса тепла, в городах Углегорск - 21,1 градуса, Холмск - 20,6 градуса и Долинск - 24,3 градуса. В селе Стародубское - 24,5 градуса тепла, в городе Корсакове - 20,4 градуса, а в селе Огоньки - 24,1 градуса. 16 апреля стал самым теплым днем в период с 12 по 16 апреля.

В Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что уже с 18 апреля на погоду в Сахалинской области будет влиять холодный воздух с Охотского моря. Температура воздуха вернется к климатическим нормам, - передает ТАСС.
температурный рекорд
Сахалин
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