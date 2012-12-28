В России
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сегодня, 11:50
Казахстан стал закупать электроэнергию у РФ дороже из-за новых правил
С 1 июля 2023 года также изменились правила торговли между Казахстаном и Россией.
Средняя стоимость поставки электроэнергии во второй половине 2023 года превысила пять рублей за киловатт-час. Объемы поставки выросли до 3 миллиардов киловатт-часов (плюс 156 процентов), а стоимость — до 172 миллионов долларов (плюс 175 процентов).
Из-за новых правил торговли между странами Казахстан обязан планировать покупку российской электроэнергии на каждый час поставки в следующий день. Превышающие план объемы стоят дороже, кроме того, в цену включается рентабельность экспортера «Интер РАО» в размере 2,5 процента вместо 0,5 процента. Таким образом, пиковая стоимость электроэнергии могла доходить до 10 рублей за киловатт-час. Ранее Казахстан покупал эти объемы по цене ниже рыночной.
В январе и феврале 2024 года общий объем экспорта из РФ в Казахстан составил 697,3 миллиона киловатт-часов, плановыми из которых оказались менее половины (250 миллионов киловатт-часов), отметили в Минэнерго республики. Общая стоимость поставки сверх плана за два месяца — 1,65 миллиарда рублей по средней цене 3,66 рубля. Плохое планирование потребления объясняют малым количеством приборов учета.
Бывшие республики СССР попали в число активно развивающихся экспортных направлений. За первый квартал 2024 года «Интер РАО» вдвое нарастила поставки электроэнергии в Монголию, на 20 процентов — в Казахстан.
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