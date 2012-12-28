Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Синоптики прогнозируют в Липецке резкое похолодание
Общество
Горбатый мост перекрывается полностью
Общество
В Ельце нашли труп пропавшей в начале февраля женщины
Происшествия
Артист балета рвется в ВДВ
Общество
Скандинавский циклон несет в Липецкую область дожди и похолодание
Погода в Липецке
Пенсионер провалился в реку Дон
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Водолазы достали тело утонувшего ещё в конце декабря рыбака
Общество
Липецкая вечЁрка: расчленение из-за квартиры, новые условия призыва и погодные сюрпризы
Общество
58-летний липчанин госпитализирован со страшным обморожением
Здоровье
Читать все
За бездоговорное потребление электроэнергии в гараже с ельчанина взыскали 755 764 рубля
Общество
39 иностранцев выпроводили из Липецкой области и из страны
Общество
20-летняя девушка попалась с «солью»
Происшествия
58-летний липчанин госпитализирован со страшным обморожением
Здоровье
В битве бывшего и нынешнего тренеров «Металлурга» пока ничья
Спорт
Водитель «Чери» протаранил два автомобиля и скрылся
Происшествия
В Данкове погибла пожилая пара, спаслись женщина и трое детей
Происшествия
31-летний липчанин набросился на мать, а потом забил вступившегося за нее отчима
Происшествия
Напавший на 11-летнюю девочку по дороге из школы мужчина выслушал приговор
Происшествия
У 49-летнего липчанина нашли самодельное огнестрельное оружие
Происшествия
Читать все
В России
49
сегодня, 11:50

Казахстан стал закупать электроэнергию у РФ дороже из-за новых правил

С 1 июля 2023 года также изменились правила торговли между Казахстаном и Россией.

Казахстан стал покупать электроэнергию из РФ по более высокой цене из-за новых правил торговли между странами, - пишет "Ъ". Средняя стоимость поставки во втором полугодии 2023 года увеличилась почти на треть, превысив 5 руб. за 1 кВт•ч. Казахстан, по мнению аналитиков, будет увеличивать покупку электроэнергии из РФ, поскольку испытывает дефицит из-за длительного недофинансирования собственной генерации.

Средняя стоимость поставки электроэнергии во второй половине 2023 года превысила пять рублей за киловатт-час. Объемы поставки выросли до 3 миллиардов киловатт-часов (плюс 156 процентов), а стоимость — до 172 миллионов долларов (плюс 175 процентов).

Из-за новых правил торговли между странами Казахстан обязан планировать покупку российской электроэнергии на каждый час поставки в следующий день. Превышающие план объемы стоят дороже, кроме того, в цену включается рентабельность экспортера «Интер РАО» в размере 2,5 процента вместо 0,5 процента. Таким образом, пиковая стоимость электроэнергии могла доходить до 10 рублей за киловатт-час. Ранее Казахстан покупал эти объемы по цене ниже рыночной.

В январе и феврале 2024 года общий объем экспорта из РФ в Казахстан составил 697,3 миллиона киловатт-часов, плановыми из которых оказались менее половины (250 миллионов киловатт-часов), отметили в Минэнерго республики. Общая стоимость поставки сверх плана за два месяца — 1,65 миллиарда рублей по средней цене 3,66 рубля. Плохое планирование потребления объясняют малым количеством приборов учета.

Бывшие республики СССР попали в число активно развивающихся экспортных направлений. За первый квартал 2024 года «Интер РАО» вдвое нарастила поставки электроэнергии в Монголию, на 20 процентов — в Казахстан.
экономика
электроэнергия
Казахстан
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru