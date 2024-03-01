Выходные в Липецке: кому – концерты, кому – счастье на выходных остаться без воды

Рассказываем, как весело провести 9 и 10 марта.

Ещё зима

Первый весенний праздник вчера прошёл, а климатической весны пока не видно. 9 марта в Липецке ожидают 1-3 градуса мороза, а 10 марта столбик опустится чуть вниз – до 4-4 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается.







Отключение воды

Такое ощущение, что первыми после 8 марта возьмутся за работу сотрудники коммунальных служб, причём – засучив рукава.

В субботу холодную воду перекроют с 10 утра на двух десятках улиц – на 9-м микрорайоне, 45; Улицах Западной, 44; Чернозёмной, 32, а также в частном секторе на улицах 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Будённого, Днепровской, Донецкой, Западной, Зоологической, Индустриальной, Луговой, Пролетарской,Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, Товарищеской, Чернозёмной, Яна Фабрициуса.







В воскресенье, 10 марта, не будет воды на улицах Советской, 20 и Фрунзе, 23, 23а, 25; а также в частном секторе улиц 40 лет Советской Армии. Калинина, Радиаторной, Скороходова.

Отключение света

9 марта в промежутке с 08:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов оставят без света улицу Фабричную.







Всё о фортепиано (6)

Липецкая государственная филармония продолжает цикл образовательных занятий для юных слушателей из серии «Скрипка, бубен и фагот». 9 марта ребятишкам расскажут об одном из главных музыкальных инструментов.







Что вообще такое фортепиано и каковы его разновидности? Чем клавесин отличается от рояля? Как устроен орган и почему он является обязательным в католических храмах? Почему фортепиано вытеснило клавесин, хотя его диапазон был шире? Всё это дети и родители узнают, увидят и услышат на очередной встрече с музыковедом Анной Аникеевой и солистами Липецкой филармонии Андреем Карпием и Татьяной Золотых.

Начало в 11:00 и в 12:30.

Разговор с композитором (12+)

Праздничный концерт «Разговор с композитором» состоится в липецком Доме музыки 10 марта в 15:00.







Произведения великих музыкантов исполнят лауреаты международных конкурсов Анастасия Зверева, Елена Мартиросова (обе – сопрано), Никита и Владислав Соколовы (Саксофон), Полина Попова (фортепиано).

Празднуем 8 марта (12+)

Концерты в честь Международного женского дня продолжаются. 9 марта в 16:00 в Городском молодежном центре (ул. Гагарина, 35а) состоится семейный праздник к 8 марта «Lampa».







Хор ветеранов (12+)

А в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) 10 марта в 15:00 будут выступать участники хора ветеранов городского Дома культуры.

Театр

9 марта в 11:00 Липецкий государственный академичекий театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) приглашает детей и подростков на спектакль «Сказка о царе Салтане» по сказке А. Пушкина (6+)

А взрослых ждут в 18:00 на постановке «Коварство и любовь» по пьесе Ф. Шиллера (16+) Одна из самых знаменитых трагедий в истории театра. История любви сына президента Вюртембергского герцогства и дочери бедного учителя музыки. Первоначальное название пьесы - «Луиза Миллер» по имени главной героини, дочери музыканта. «Коварство и любовь» Шиллера относится к классическим произведениям немецкой драматургии.







Братишки (16+)

В воскресенье советуем сходить в Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3). В 18:00 покажут комедию «Братишки» по произведениям Рэя и Майкла Куни.







Состоятельная и благополучная семья Кервудов желают одного - пополнить свою семью, взяв на попечение ребенка из приюта. И именно сегодня, уже через 55 минут, их посетит некая миссис Поттер, которая и вынесет окончательный приговор - "быть или не быть". Но собеседование с дамой из агентства по усыновлению не самое страшное, что ожидает их в этот день. Если бы все было так просто, действие бы не состоялось. Ведь семья - это не только жена, но и родители, бабушки с дедушками и, конечно же, сестры и братья. Том Кервуд обладал недостатком - младшими братьями. От них, а точнее, их адекватности зависит счастье этой маленькой семьи.

Танцы

10 марта в городском Доме культуры (ул. Коммунистическая, 20 будут танцевать. Весь день!



С 9:00 и 20:00 состоится финал межрегионального конкурса «Время танцевать». Будут представлены различные стили и направления.

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