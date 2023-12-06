Общество

сегодня, 18:13

Два десятка улиц и четыре садоводчества останутся без света

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#отключения
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Два десятка улиц и четыре садоводчества останутся без света

7 декабря энергетики будут проводить работы по установке приборов учета электроэнергии и плановые ремонтные работы на сетях. 

С 09:00 до 13:00 из-за монтажа приборов учета без света останутся дома №№ 16, 18, 20, 2а по улице Неделина, №№ 1, 2, 28, 33а по улице Одесской, №№ 1-25 по улице Станционной. 
С 09:00 до 14:00 обесточат по причине монтажа приборов учета дома №№ 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д по улице Неделина, №№ 2, 2а, 2б, 4 на площади Торговой. 

С 13:00 до 16:00 монтаж приборов учета станет причиной отключения электричества в домах №№ 1-15 по улице Можайского, №№ 1а, 7, 36-60 по улице Новотепличной, №№ 1-9б, 20, 22, 39-58 по улице Пришвина, №№ 1а, 1б, 1в, 1г, 1е, 18 по улице Пугачева, №№ 39-67а по улице Совхозной, №№ 1-10 по Цветочному проезду. 

С 13:00 до 17:00 для монтажа приборов учета отключат электричество в домах №№ 1, 1а по улице М. Горького. 

С 09:00 до 17:00 плановые ремонтные работы на сетях станут причиной отключения электричества в домах № 19 по улице Грушевой, №№ 2, 20 по улице Ивовой, №№ 5, 9, 12 по улице Лозовой, №№ 23, 27, 32, 34, 38а по улице Ореховой, № 8 по улице Черешневой, №№ 1, 8, 12, 13 по улице Загородной, №№ 3-20, 21/10, 22-29, 31 в переулке Макаренко, №№ 20-31 по улице Пестеля, №№ 3-25 в переулке Рылеева, № 2 по Чаплыгинскому шоссе, обесточат также село Ильино, дома №№ 11-794 в садоводчестве «Дачный-1», №№ 4, 8, 16, 18, 102, 122 в садоводчестве «Дачный-2», №№ 25, 38 в садоводчестве «Металлург-3», № 1044 в садоводчестве «Монтажник». 

1 357
#отключения
3

Комментарии (1)

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