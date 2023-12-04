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Липецкая вечЁрка: зарубила мать, подростки-дебоширы и предсвадебный перформанс

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#вечЁрка #убийство #вандализм #семья
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Липецкая вечЁрка: зарубила мать, подростки-дебоширы и предсвадебный перформанс

Сегодня, 4 декабря, СК сообщил о задержании женщины, подозреваемой в убийстве матери, жильцы дома № 22 по улице Терешковой пожаловались в полицию на подростков, и липчане впечатлены тем, как волейболистке Дарье Ерофеевой сделал предложение руки и сердца ее возлюбленный.

В Волгоградской области задержана 39-летняя жительница Добринки, которую подозревают в убийстве матери топором. Тело 70-летней женщины с рублеными ранами головы было обнаружено в ее доме 2 декабря. Подозреваемая успела уехать в Волгоградскую область, но скрыться от правосудия ей это не помогло.

GOROD48 выяснил, что дочь и мать жили вместе. У подозреваемой были проблемы с психическим здоровьем. Возможно, женщина не отдавала себе отчет в том, что делает, хотя топор купила заранее.

— Наверное, отличницей в школе была, знала, что все преступники раньше подавались в бега на Дон или Волгу, — решил побалагурить Пессимист.

— Пессимист, была тихоней, училась не лучше не хуже остальных. Если честно, никогда бы не подумала, что она на такое способна. Но люди имеют свойство меняться после окончания школы. Ее больше не встречала, — ответила ему Прохожая, видимо, когда-то знавшая подозреваемую.

Как вы развлекаетесь в воскресный вечер? Группа подростков из школы № 36 решила разнести подъезд. Зачем? Почему? А просто так! Их выкрутасы зафиксировали видеокамеры, и теперь в произошедшем разбираются полицейские.


Новость набрала более сотни комментариев, в которых читатели грозили детям всевозможными карами.

— Пьяные 100%. Был бы мой ребёнок — убила бы нафиг! И домашний арест! — написала Гостья.

— ...заставить в течение года каждую неделю этот подъезд драить до блеска. Научатся уважать и имущество, и людей старше себя, — считает наоборот. гуманизация.

— Отправить их снег чистить во дворах, — добавил пипецк.

— Бастрыкину надо доложить. В Липецке полно таких, особенно в ТЦ, только охрана помалкивает, не хочет внимание привлекать, — доложил Гость.

— Сейчас сидят, наверное, сопли по мордам размазывают: «Мы больше так не будем…». — предположила Ольга.

— Дети — зеркало общества. Смотрим на себя, любуемся. — спросил А чем недовольны.

— Липчанка, виноват сериал «Слово пацана»! — уверен fed.

«Я хочу тебе задать лишь один вопрос, который решит судьбу наших отношений». Эти слова прозвучали накануне в спорткомплексе «Атлант» после заключительного матча волейбольной Высшей лиги «А» между «Липецком» и череповецкой «Северянкой». Либеро липецкой команды Дарье Ерофеевой сделал предложение руки и сердца тренер дублирующего состава «Липецка» Илья Февралёв. Девушка ответила «да».


По прогнозам синоптиков завтра в Липецке — от -6 до -8 градусов. Выпадет небольшой снег, который сильно отравляет жизнь дворникам.

Мэрия в очередной раз пошла в наступление на управляющие компании, потребовав от управляющих компаний  по дворнику на каждый дом. Как коммерческие организации исполнят это требование, пока непонятно. Кстати, дома бывают разными: одноподъездными и 10-подъездными. Дворники их что — разыгрывать будут: кому какой достанется?

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
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#вечЁрка #убийство #вандализм #семья
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