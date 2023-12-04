Происшествия
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Зарубившая мать топором женщина может быть невменяемой
Впрочем, проблемы с психикой не помешали ей загодя прикупить топор.
Как стало известно GOROD48, зарубившая 70-летнюю мать 39-летняя женщина жила вместе с ней в доме на улице 8 Марта в Добринке. По данным следствия, обвиняемая, которая после совершенного ей преступления попыталась скрыться в Волгоградской области, имеет проблемы с психическим здоровьем. Возможно, в момент убийства она не отдавал отчет своим действиям.
Впрочем, несмотря на все это женщина, как кажется, заранее приготовилась к совершению преступления, купив топор в промтоварном магазине в Добринке. Им она ударила маму не менее трех раз. Говорить о мотивах убийства она не пожелала, сославшись на 51 статью Конституции.
Впрочем, несмотря на все это женщина, как кажется, заранее приготовилась к совершению преступления, купив топор в промтоварном магазине в Добринке. Им она ударила маму не менее трех раз. Говорить о мотивах убийства она не пожелала, сославшись на 51 статью Конституции.
доктор Пилюлькин
Ч