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Зарубившая мать топором женщина может быть невменяемой

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#убийство
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Зарубившая мать топором женщина может быть невменяемой

Впрочем, проблемы с психикой не помешали ей загодя прикупить топор.

Как стало известно GOROD48, зарубившая 70-летнюю мать 39-летняя женщина жила вместе с ней в доме на улице 8 Марта в Добринке. По данным следствия, обвиняемая, которая после совершенного ей преступления попыталась скрыться в Волгоградской области, имеет проблемы с психическим здоровьем. Возможно, в момент убийства она не отдавал отчет своим действиям.

Впрочем, несмотря на все это женщина, как кажется, заранее приготовилась к совершению преступления, купив топор в промтоварном магазине в Добринке. Им она ударила маму не менее трех раз. Говорить о мотивах убийства она не пожелала, сославшись на 51 статью Конституции.
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#убийство
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Комментарии (2)

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доктор Пилюлькин

14 минут назад
Конечно невменяемая нормальная этого бы не сделала
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Ч

20 минут назад
Внесите поправочку в окончание слова ( она не отдавал отчет своим действиям )
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