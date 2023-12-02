В следственный изолятор пытались передать наркотики в «орешках»

Сотрудники СИЗО пресекли попытку передачи наркотиков обвиняемому

При досмотре передач в СИЗО №1 Липецка, сотрудники УФСИН обнаружили в печеньях «орешки», вместо начинки – наркотики.



- После проведённой экспертизы установлено, что внутри находилось сильнодействующее вещество – прегабалин массой 582,1 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.234 УК РФ, сообщили в пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.