Происшествия

сегодня, 11:03

В следственный изолятор пытались передать наркотики в «орешках»

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#СИЗО #наркотики
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В следственный изолятор пытались передать наркотики в «орешках»

Сотрудники СИЗО пресекли попытку передачи наркотиков обвиняемому

При досмотре передач в СИЗО №1 Липецка, сотрудники УФСИН обнаружили в печеньях «орешки», вместо начинки – наркотики.

- После проведённой экспертизы установлено, что внутри находилось сильнодействующее вещество – прегабалин массой 582,1 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.234 УК РФ, сообщили в пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.
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#СИЗО #наркотики
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Комментарии (2)

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Рустам

12 минут назад
Крепкие орешки к чаю.
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Гостья1

33 минуты назад
А как накажут распространителей орешек?
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Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
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