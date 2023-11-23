В России

43 минуты назад

РФ с 1 декабря введет запрет на экспорт твердой пшеницы

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#пшеница #экспорт #экономика

Правительство России поддержало предложение Минсельхоза и с 1 декабря 2023 года вводит временный запрет на вывоз твёрдой пшеницы из Российской Федерации.

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию приняла ряд решений по защите внутреннего рынка и расширению предложения продукции, - говорится на сайте правительства.

Правительство ввело запрет на экспорт твердой пшеницы с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года для стабилизации цен на продукцию из нее. Власти также установили квоту на вывоз зерна из России в объеме 24 млн т.

Решения приняла подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, сказано в сообщении правительства. Протокол заседания утвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ввести на шесть месяцев временный запрет на вывоз из страны твердой пшеницы предложили в Минсельхозе. Совместно с Минэкономики Минсельхоз инициировал и установление квоты на экспорт пшеницы, ячменя кукурузы и ржи в страны, которые не входят в ЕАЭС. Мера будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года.

Подкомиссия, как сказано в сообщении правительства, утвердила тарифные льготы на отдельные виды мяса домашних кур. От уплаты ввозной таможенной пошлины в 2024 году освободят поставки мяса в объеме до 160 тыс. т. Решение направлено на стабилизацию цен на внутреннем рынке путем наращивания предложения.

С 1 декабря 2023 года по 30 июня 2024 года правительство ввело квоту на экспорт лома размером 600 тыс. т с внутриквотной пошлиной 5%, но не менее €15 за тонну. Внеквотная пошлина сохранится на уровне 5%, но не менее €290 за тонну.
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#пшеница #экспорт #экономика

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