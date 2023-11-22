И.о. гендиректора ФКР Алексей Костин: «Мы понимаем, что люди видят нашу работу, и они нам доверяют»

22 ноября «Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области» исполняется 10 лет: история Фонда началась в далёком 2013 году после принятия региональной программы капитального ремонта. За это время в Липецкой области сделано очень много: в программе капитального ремонта до 2052 года 5 449 многоквартирных домов, из которых по отдельным видам работ капремонт коснулся уже 2 447 домов. Общая стоимость проведённых работ превысила 10 миллиардов рублей. Кроме средств собственников, привлечено 63 миллиона рублей из федерального бюджета, около 900 миллионов из регионального и более 150 миллионов — из муниципальных.

О том, что сделано за 10 лет и какие планы у Фонда на ближайшие годы, GOROD48 рассказал и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Алексей Костин.

— Алексей Сергеевич, с какими итогами Фонд подходит к юбилейной дате?

— Главный итог: за 10 лет благодаря работе Фонда капитального ремонта улучшены условия жизни порядка 25 000 семей Липецкой области.

Кроме того, реализовано множество интересных проектов. Особенно хочется отметить такие комплексное обновление фасадов домов на улице Коммунаров в Ельце, а также проспекте Победы, улицах Зегеля, Гагарина и Титова в Липецке, где Фонд выполнял не просто капремонт, а работы по преображению архитектурного облика целых улиц главных городов Липецкой области.

Если говорить о результатах нашей работы в этом году, то стоит упомянуть такой показатель, как «Светофор». По поручению заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина был разработан обновляемый три раза в месяц рейтинг, за критерий которого взят процент выполнения региональной программы капремонта текущего года — так называемый «Светофор», и в нём Фонд капитального ремонта Липецкой области уже несколько месяцев из 85 субъектов уверено держится в десятке лучших.

— Не секрет, что в начале своей деятельности Фонд капитального ремонта сталкивался с непониманием со стороны жителей области. Что удалось изменить в этом направлении?

— Наверное, здесь лучший показатель — собираемость взносов на капитальный ремонт. Если в начале работы Фонда собираемость была на порядок ниже, но когда люди увидели реальные результаты работы Фонда, поняли, что наша деятельность реально улучшает качество жизни, а дома и квартиры после капремонта становятся комфортнее и безопаснее, то начали платить. Сейчас собираемость средств по Фонду капремонта составляет порядка 97%. И эта цифра всё время растёт. Конечно, ещё много долгов прошлых периодов. Но и эта проблема решается. Например, по итогам октября у нас собираемость составила больше 103% с учётом долгов предыдущих периодов. Сейчас общая задолженность за весь период работы Фонда не превышает двухмесячного сбора. Мы понимаем, что люди видят нашу работу, и они нам доверяют. Это лучший показатель и характеристика нашей работы.

— За этими результатами стоят конкретные люди. Расскажите о коллективе Фонда капитального ремонта.

— В Фонде работают около 80 человек. Коллектив у нас молодой и активный: средний возраст наших сотрудников — до 40 лет. В основном, это технические специалисты. Всего в Фонде десять отделов разной направленности. Но чтобы контролировать всех подрядчиков, мы также закупаем такую услугу, как строительный контроль: нанимаем внешние сторонние организации, которые имеют право осуществлять этот вид деятельности. А при приёмке капитально отремонтированного дома собирается комиссия, в которую входят органы местного самоуправления, представители стройконтроля, наши инженеры, начальники отдела капремонта и производственно-технического отдела, заместитель директора фонда и представители управляющей компании, сами жители.

— Как сами жители могут контролировать ход капремонта?

— За полгода - год до проведения капремонта мы уведомляем всех собственников о проведении работ по капремонту. После проведения закупочных процедур до начала капремонта мы совместно с определённой на торгах подрядной организацией выезжаем на дом и организуем собрание собственников. На этом собрании они могут выбрать своего представителя, который будет участвовать в процессах капремонта, контролировать их и подписывать документы. Конечно, лучше жителей никто не знает свой дом: им там дальше жить, это их комфорт и безопасность. Но зачастую активность собственников оставляет желать лучшего: нам приходится их искать, собирать и просить поучаствовать в процессе капремонта. Недавно мы разработали методические материалы для собственников «Что нужно знать о капитальном ремонте многоквартирных домов»: мы их будем раздавать на общих собраниях жителей, вручать старшим по дому.

Конечно, до сих пор есть и недопуски — мы ведём разъяснительную работу, призываем людей к осознанности, когда ничего не помогает — обращаемся в суды, если это угрожает интересам всего дома, а после уже с судебным приставом обеспечиваем подрядчику допуск до общедомовых коммуникаций. Но это бывает крайне редко. Есть, конечно, и очень активные жители, которые нам помогают, и мы им за это благодарны.

— Часто ли Фонду приходится сталкиваться с недобросовестными подрядчиками?

— Если такое происходит, мы предпринимаем исчерпывающие меры для защиты интересов жителей: расторгаем договор в одностороннем порядке, подаём заявления в УФАС о внесении таких фирм в реестр недобросовестных подрядчиков, пишем заявления на руководителей компаний о привлечении их к персональной ответственности по КоАП РФ, выставляем штрафные санкции, обращаемся в суды по возврату средств. Что касается защиты интересов жителей — очень действенен механизм обязательного страхования на период проведения работ по капитальному ремонту: если вдруг точечно происходят залития, повреждения имущества — собственник помещения может обратиться в страховую компанию. Мы в этом процессе тоже активно участвуем, чтобы упростить бюрократические процедуры для жителей.

— На какой стадии работы по капремонту по плану этого года?

— В этом году у нас по плану капитально отремонтировать 208 многоквартирных домов на сумму около 2,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день работы уже завершены в 190 домах по отдельным видам работ. Основная масса усилий подрядных организаций сейчас направлена на сдачу пакета исполнительной документации.

— При проведении капремонта большое внимание всегда уделяется вопросам энергоэффективности.

— Вопросы энергоэффективности, прежде всего, связаны с отоплением. Мы применяем современные материалы, устанавливаем в подвалы автоматизированные тепловые пункты, делаем утепление при замене труб горячего водоснабжения и отопления, утепляем кровлю и подвалы. Также мы устанавливаем энергосберегающие лампы. И всё это даёт свой эффект: жители отмечают экономию в платёжке до 20%. То есть они реально чувствуют результаты нашей работы. Это при том, что жилой фонд у нас достаточно старый: сейчас капремонт по большей части ведётся в домах 1960-1970-х годов постройки. Без проведения мероприятий по энергосбережению потребление ресурсов в таких домах заметно больше.

— Все эти работы требуют больших затрат, насколько им отвечает существующий тариф?

— На сегодняшний день тариф у нас не дифференцированный. C 1 января 2023 года больше чем в 50 регионах страны он единый и составляет 11 рублей 80 копеек с квадратного метра. Если говорить об экономически обоснованном тарифе, по расчётам специалистов, сейчас он составляет от 28 до 42 рублей. Существующий сейчас тариф в три раза ниже, поэтому для проведения работ мы стараемся привлечь софинансирование из бюджетов разных уровней.

— Работа Фонда капремонта ведется по нескольким направлениям – ремонт кровли, фасадов, инженерных систем, подвалов, фундаментов, а также замена лифтов. Расскажите, как идёт замена лифтов в Липецкой области.

— Именно такому сложному виду работ, как замена лифтов, требуется особое внимание. Ведь их эксплуатация напрямую связана с безопасностью жильцов. Предельный срок эксплуатации лифтов составляет 25 лет. Сейчас перед нами стоит непростая задача — но я уверен, мы с ней удачно справимся: 15 февраля 2025 года вступает в действие Технический регламент Таможенного союза, по которому будет необходимо остановить все лифты со сроком эксплуатации 25 лет и старше. К этому сроку нам нужно успеть заменить 385 лифтов. По программе 2023 года все лифты — это 136 лифтов в 55 домах — уже заменены. На следующий год у нас в программе 58 домов и 161 лифт. Но закупочные процедуры на 2024 год мы провели в мае 2023 года, и в октябре уже начались работы по замене лифтов по программе на 2024 год. Сейчас мы готовим закупочные процедуры на 2025 год, чтобы уже в следующем году все наши планы реализовать, и к февралю 2025 года в Липецкой области не осталось лифтов со сроком эксплуатации 25 лет и старше. Но есть один нюанс: не все дома находятся на счете регионального оператора. Есть 80 домов со спецсчетами с лифтами со сроком эксплуатации 25 лет и старше. По ним мы не можем провести закупочные процедуры и провести замену лифтов. Там жильцы должны провести общее собрание жильцов, выбрать себе подрядную организацию и заключить с ней договор. В противном случае лифты могут быть остановлены в 2025 году.

— Фонд капитального ремонта Липецкой области активно работает и на новых территориях России.

— Я сам пробыл там больше полугода, участвуя в восстановлении Володарского района. А Фонд уже больше года задействован в специальном инфраструктурном проекте Минстроя России. В Мариуполе у нас всего один объект под снос и 30 объектов под восстановление — это 27 многоквартирных домов и 3 объекта соцкультбыта: школа, детский сад и технический лицей. Работы практически на всех объектах уже завершены. У нас осталось три дома со сложным конструктивом, но и их восстановление мы планируем завершить до конца текущего года. Работа проведена крайне непростая, но самое приятное — это видеть лица благодарных людей, которым мы помогаем вернуться в свои дома.

— Какие планы Фонд капитального ремонта строит на следующий год?

— Мы планируем капитально отремонтировать больше 200 домов: на эти цели будет направлено более 2 миллиардов рублей. Из интересных проектов — в Лебедяни в 2024 году мы будем ремонтировать двухэтажный многоквартирный дом, который относится к объектам культурного наследия. К строительно-монтажным работам практически всё готово: уже разработана проектно-сметная документация, осталось провести закупочные процедуры и найти подрядную организацию. Всё это проходит под тщательным надзором Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области. По программе на 2025-й год у нас в работе будет ещё около 7 многоквартирных домов-объектов культурного наследия в Ельце, Липецке, Чаплыгине и Лебедяни.