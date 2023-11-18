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Знаете ли вы, как «Чайф» выступал на липецком «Вудстоке» за тысячу рублей?
В мае 1991 года Липецк буквально лихорадило: город обсуждал первый местный рок-фестиваль — «Липа-91». С тех пор прошли 32 года, а в социальных сетях нет-нет, да и вспоминают об этом событии. Мы отыскали нескольких участников «Липы-91» и с их помощью восстановили картину кипящей музыкальной жизни Липецка конца 80-х начала 90-х.
Нельзя сказать, что в советские времена Липецк был музыкальным болотом. В нашем городе начиналась карьера Аллы Пугачевой и Вилли Токарева, от имени липецкой филармонии выступала группа «Индекс 398» Игоря Сандлера и ее солист, в то время настоящая звезда Альберт Асадуллин. Его в «Индексе» сменил молодой Гриша Лепсверидзе, будущий Григорий Лепс. Существовали в Липецке и собственные ВИА, правда, все они исполняли только разрешенный репертуар.
К началу девяностых в Липецке сформировалось множество самодеятельных групп: «ВИА Наполеон Бонапарт», «Стекло», «КГБ», «Эллиот», «Пастер-Нак», «Феникс»… Многие из них вошли в так называемый ТОМ — творческое объединение молодежи, которое базировалось в ДК Студеновского рудоуправления. Руководил ТОМом, а по сути рок-клубом, известнейших липецкий музыкант Алексей Загвоздкин.
ТОМу удалось провести несколько концертов. О них сейчас, конечно, уже и не помнят. Один из них, в липецком политехе, закончился грандиозным скандалом — нормы советской морали еще действовали (хотя бы публично), но выступление группы «Наполеон Бонапарт» и панк-поэта Скота в них никак не вписывались.
Следующее выступление «Наполеона» и Скота город и вовсе обсуждал несколько недель. Группа стала участником «Музыкального ринга» — популярного в то время формата концертов, который 21 февраля 1990 года провел ДК сокольского завода.
В «Наполеоне» играли достаточно известные на тот момент музыканты, выступавшие как сессионные с Александром Лаэртским, Свином — Андреем Пановым. Одним из музыкантов «Наполеона» был нынешний бас-гитарист группы «Пикник» Марат Корчемный.
Кроме музыкантов на сцену с «бонапартами» поднимался легендарный липецкий панк Скот и, по примеру Гаркуши из «Аукциона», шоумен, он же менеджер группы, Хрю. Скот писал эпатирующие, матерные стихи, читал их во время концертов, как сообщала пресса «с пеной у рта», ну и выступал на подтанцовках, так сказать «долбил рок-н ролл». Вместе с ним зажигал Хрю. До сих пор в Сети гуляет видео выступления «Наполеона» на фестивале «СыРок-89» в московском комплексе «Измайлово», где Скот и Хрю показали редкий для советского времени «расколбас». Причем музыканты ведут себя обычно, а вот парочка из панк-поэта и танцующего менеджера вытворяют такое…. Скот, мягко выражаясь, наносит себе увечья, а Хрю пьет его кровь и с окровавленным лицом носится по сцене периодически падая. После того концерта Скота увезли в больницу на «скорой».
Панки Скот и Хрю эпатировали публику
Похожий перформанс они устроили в сокольском ДК. Да тут еще и Хрю, порезав себе лезвием живот, обратился к залу: «Ну, что приторчали, тупые бараны?!» (по другой версии: «Ну, что приторчали, козлы?»). Зал, наполненный реальными сокольскими пацанами, на несколько минут потрясенно затих. Затем один из зрителей встал и, со словами «щас выясним, кто тут бараны», направился на выход, за ним ушел и почти весь зал.
Вот, что вспоминает об этом концерте один из создателей группы «Наполеон Бонапарт», вокалист и гитарист Александр Будякин.
— Мы отыграли две песни, и тут вдруг Хрю как заорет в микрофон, обращаясь к залу: «Ну, чё приторчали, тупые бараны?». Зрителей это задело, естественно. Я Хрю говорю: «Тебя сразу кинуть в толпу?». Он: «Они меня убьют!». В холле нас ждала огромная разъяренная толпа. Спасибо девчонка там была администратор, она нас отвела в комнату с железными дверями. Меня, Марата Корчемного, Скота и Хрю. Но один из наших все же попался им в руки — Сергей. Его они отпинали.
Толпа осадила ДК со все сторон. «Девочка-администратор», на самом деле инструктор культмассового отдела ДК и организатор концерта, отвела «Наполеонов» из кабинета первого этажа, в окна которого уже заглядывали карабкавшиеся по стенам сокольские парни, на третий.
Там музыканты, Скот и Хрю просидели до четырех утра, пока за ними не приехали жены на такси. Досталось зато другим участникам концерта. Покинув ДК через боковой выход еще до осады, они пытались уехать на автобусе от остановки «15 стройучасток». Но сокольские перегородили дорогу, остановили автобус, вытащили волосатых музыкантов, и не разбираясь кто из них кто отметелили от души.
Волновался Сокол и на следующий день. По району ходили группки молодежи подозрительно всматриваясь в лица приезжающих сверстников. Тогда же сокольские договорились навестить «Наполеон Бонапарт» на первом же их следующем концерте.
С таким багажом липецкая рок-тусовка подошла к главному своему сейшену.
Липа 91
В мае 1991 года Липецк буквально лихорадило — пресса муссировала событие года — первый в городе рок-фестиваль.
Идея фестиваля «Липа-91» принадлежала очень популярной во второй половине восьмидесятых — начале девяностых газете «Ленинец» — изданию обкома ВЛКСМ.
Весной 91-го «Ленинец» писал об организации «Липы»: «… Когда кинули клич — ответом ему было молчание. Это уже потом не умолкал телефон в редакции, а чуть позже начали приходить горы писем, и пошли первые посланцы команд. Это потом нас начали просить и умолять, подкупать и даже угрожать, чтобы мы приняли заявки на участие.
Итак, оргкомитет фестиваля отобрал группы, и газета опубликовала их список. Он впечатлял даже при том, что оргкомитет предупредил: в списке возможны изменения. Судите сами:
Среди приглашенных групп были представители московского, ленинградского и свердловского рок-клубов. Тех самых, что и стали основой явления известного как «Русский рок». Особенно выделялась группа «Чайф». Коллектив уже был известен, но пока еще не настолько, чтобы называться культовым.
Рок-фестиваль проходил ДК ЛТЗ, ныне это Дворец культуры «Городской». Два дня подряд, 18 и 19 мая 1991-го, его большой зал был набит крайне нехарактерной для рабочего Липецка, а уж тем более Тракторного, публикой.
— Поразило сколько оказывается неформалов в рабочем, казалось бы, городе, — вспоминает «Липу-91» известный в Липецке шоумен, тележурналист Евгений Власов (Евгений Стаханов).
По словам Евгения Власова, на фестивале он открыл для себя группу «Чайф», которая на время даже сместила из числа его кумиров «Кино».
— Песни «Поплачь о нем» и «Крепость» уже тогда звучали как гимны. После «Липы» я на время перестал слушать «Кино», и стал слушать «Чайф». Композиции «Кино» были песнями эстетствующих центровых районов, а «Чайфы» — наши, у кого утром завод, а вечером огород.
Кстати, «Ленинец» после завершение фестиваля опубликовал письмо читателя с тем же мотивом: «А во время исполнения последней песни, посвященной всем погибшим музыкантам, зал, стоя, со множеством зажженных спичек и зажигалок покачивался в такт мелодии. «Люби его, пока он живой» — эти строки подхватили все слившись в единую мощную поддержку группе...».
Крови не допустили, но взрывы были…. а панка Скота впоследствии убили
В первый день фестиваля выступали в основном местные музыканты, и две группы из Ленинграда и Свердловска — «Тамбурин» и «День».
Открывала концерт лебедянская группа «Пластилин», которую сменило на сцене липецкое «Стекло».
Третьими пели липецкие «Короли магии». «Ленинец» писал, что выступление хард-роковых «Королей магии» сопровождалось шоу мертвецов и чудищ.
В этой группе играл известный ныне липецкий телеоператор Аркадий Свиридов.
— Такой репертуар родился под влиянием творчества Элиса Купера, — вспоминает Аркадий. — Да все в том фестивале было интересно, необычно, впервые. Сценической пиротехники было не достать, поэтому мы изготовили две самодельные бомбочки: начинили гильзы из-под снарядов разной химией. Взорвалась только одна них. И хорошо. Если бы сработала вторая, большая, неизвестно, какими бы были последствия. Первая, маленькая, и то наделала столько шума! Я в тот момент, подумал, что у меня струны лопнули на гитаре. Писали потом, что произошло короткое замыкание, даже договорились до того, что террористы что-то взорвать хотели.
По словам Аркадия Свиридова, за рок-фестивалем приглядывали спецслужбы. На сцену вместе с «Королями магии» должны были выйти те самые Скот и Хрю. За обоими, после фееричного «Музыкального ринга» на Соколе, присматривали спецслужбы. Предвидя кровавую выходку, двое сотрудников КГБ, дежуривших в зале ДК, не пустили Скота и Хрю на сцену.
Кстати, после того как взошла его звезда, Скот, который частенько ходил по городу в шинели с овчаркой на поводке, отсидел срок за кражу. А затем попал в психушку, где содержался в палате закрытого типа.
В девяностые Скот погиб. Как говорят его друзья, от рук «гопников», мол не выдержали его выходок. Некоторые утверждают, что причиной смерти единственного трушного липецкого панка стали наркотики. Убили его заточками в лифте его дома на Автопарке.
Самый легендарный липецкий панк Скот
«Наполеон Бонапарт» на «Липе 91» выступил без эксцессов. Но на сцене группу публика держала долго. О «НБ» в главной афише фестиваля говорилось, что это самая именитая липецкая группа.
«НБ» репетируют
«Чайф», «Наив» и «Два самолета» — единственные за гонорар
Группы «Чайф», «Наив» и «Два самолета» были хедлайнерами фестиваля. И только эти три группы выступали за гонорары.
— «Два самолета» и «Наив» получили по 500 рублей, а «Чайф» — 1000, — вспоминает один из организаторов «Липы 91», ныне живущий в Воронеже, радиоведущий, музыкальный и театральный критик, журналист Геннадий Колосов.
Остальным группам оплачивали только проезд и проживание в гостиницах.
Идея фестиваля пришла в голову Геннадию Колосову, который сотрудничал с «Ленинцем», писал о рок-музыке в рубрику «Фонограф» и его коллеге.
— В газету тогда пришел работать Владимир Корвяков. И как-то мы разговорились, что, мол, музыкальная жизнь и в стране, и в Липецке бьет ключом, а в нашем городе до сих пор не было приличных рок-фестивалей, и как-то так получилось, что слова материализовались, идею нашу все поддержали, и мы начали готовить фестиваль. На музыкантов выходили через свердловский и ленинградские рок-клубы, московскую рок-лабораторию. Телевидение пригласили из Рязани, ездили туда. Там познакомились с группами «Дом художника» и «Адо», пригласили их в Липецк.
Надо отметить, что местное телевидение в Липецке тогда только зарождалось, и рязанский телеканал, вещавший в нашем городе по субботам, был необычайно популярен, в основном, конечно, из-за показа клипов западных групп и голливудских фильмов. Попасть на этот канал было мега-круто.
Провокация и восходящая звезда - Тихон
Второй день рок-фестиваля начался с фонограмм группы «Ласковый май». Это вызвало взрыв негодования у зрителей — «примитивную попсу» в исполнении «сироток-малолеток» любители тяжелой музыки ненавидели. К тому же липчане помнили недавнее выступление лже-«Ласкового мая» в «Звездном», когда публика раскусив, что на сцене подделка, освистала ненастоящих «сироток», и ушла с концерта. Подобное чуть не произошло и в ДК ЛТЗ, но как выяснилось, организаторы таким образом заводили зал.
Второй день фестиваля был тоже крутым. Липчане наслаждались группой из Пензы «Глупая девушка», донецкими «Своими людьми», очень популярной в то время липецкой группой, известной далеко за пределами нашего региона, «Скерцо».
«Скерцо»
Затем на сцене появятся одна за другой больше десятка групп из разных регионов.
Выступила в тот день и липецкая группа «Норы и вулканы», руководил которой будущий создатель коллектива «Ботаника» харьковчанин Эдуард Боровлев, более известный как Тихон.
Впрочем, «фишка» Тихона, жившего тогда на Соколе, была в том, что каждый концерт он готовил с новыми музыкантами, и каждый раз менял название группы. Позже Тихон работал в детской газете «Золотой ключик», был завсегдатаем липецкой молодежной тусовки. Потом он ненадолго вернулся в Харьков, затем перебрался в Москву, создал «Ботанику», написал «Под Луганском родился» и «Душа летела», которые попадут в саундтреки фильмов «Бумер» и «Бумер-2» и наряду со шнуровской темой из «Бумера» будут использоваться в рингтонах каждого второго сотового телефона, снялся в «Солдатах».
Бывший на том фестивале в качестве зрителя липчанин Игорь Губанов вспоминает:
– В целом же, «Липу-91» можно назвать нашим черноземным «Вудстоком», по участию множества групп, по духу, по атмосфере. Липецк всегда был консервативным городом, а тут какие-то панки, металлисты. Все были раскрепощены, выпивали, много девушек, свобода и молодость. Нас даже грозились побить местные, тракторозаводские. Но столько народу собралось, что никто не рискнул.
Музыкант, композитор, поэт и писатель Эдуард Беспяткин, в 91-м руководивший группой «Pas-de-deux» (Па-де-де), так вспоминает первый липецкий рок-фестиваль:
— Подобного в Липецке не было, это действительно так. Народу помню — тьма, причем, действительно, множество неформалов. А вот организацию фестиваля не могу назвать хорошей. Происходил какой-то сумбур. Невозможно было провести саунд-чек, кто за кем выступает — не поймешь. Но тем не менее все было круто. Мы с Тихоном разыграли лидера группы «Два самолета». Он выступал всегда в шляпе. Мы ее у него взяли, и спрятали. А он уперся и ни в какую: «Не пойду без шляпы выступать и все!». Ну мы подбросили ему шляпу, на колонку положили. Он нашел, обрадовался! Выступил он прекрасно. Да все было здорово. Молодость!
«Янка Дягилева погибла»
Помнит «Липу-91» известный липецкий музыкант, лидер «Скерцо» звукорежиссер Антон Холопов:
— Я до сих пор удивлен, как двум двадцатилетним пацанам удалось организовать такой фестиваль! Групп было гораздо больше официально заявленных тридцати — где-то в районе пятидесяти. Просто многие не доползли до сцены. По Тракторному ходили толпы панков, металявых, черт знает кого еще! Правда, местные кого-то припугнуть пытались, но куда там. Тракторный был наводнен неформалами. Причем приехали группы поддержки иногородних коллективов, толпы девчонок-фанаток. Я играл и с нашим «Скерцо», и с Тихоном. Там что-то у него было с составом, и мы, знавшие друг друга хорошо, но ни разу совместно не выступавшие, обрадовались такой возможности, и сыграли вместе.
Наконец, на сцену вышел «Чайф». Во время выступления Владимир Шахрин сообщил публике, что ему только-что звонили друзья с трагической новостью — нашли труп пропавшей в начале мая 1991 года Янки Дягилевой. А она уже была иконой. Все, конечно, были в шоке, — рассказывает Антон Холопов.
Янка Дягилева — жена Егора Летова, поэтесса и рок-певица, к 90-м была мега-популярна. 9 мая она ушла из дома в Новосибирске, а 17 мая ее труп нашел в реке рыбак.
Во время выступления Владимир Шахрин посетовал, что звук на фестивале «никакой». Да и пресса после завершения «Липы» упрекала организаторов фестиваля в отвратительном звуке.
Почему так произошло, нам рассказал липецкий музыкант Святослав Кошель, в 1991-м еще просто десятиклассник — один из зрителей фестиваля.
— Ни до, ни после «Липы» ничего подобного в нашем городе не происходило, — говорит Святослав. — А «Чайфу» просто не повезло. Когда они вышли на сцену, со звуком начались проблемы, даже Шахрин со сцены начал кричать: «Почему монитор хрюкают? Что это за «бяка», сделайте что-нибудь!». Перед «Чайфом» выступал «Наив», ребята очень крутые, они только-только вернулись из тура по США, очень фирменно звучали. И вот, на сцене они начали обливаться водой. Буквально, солист взял ведро воды и вылил на себя. Ну и досталось мониторам.
Критика
«Липа-91» получила изрядную порцию критики. Самой разгромной стала рецензия писателя и поэта Андрея Новикова, опубликованная в только что созданной газете «Липецкие известия».
Новиков прошелся по фестивалю со всей прямотой знатока стихо-и-текстосложения:
«Представляя очередную рок-группу под названием «Стекло» ведущий не преминул воскликнуть: «Это такая крутизна!». А вот текстовочка из этой крутизны:
«Открывает вам рай… Сделать мы все должны, душу во все внести, чтобы везде и всюду был только смех повсюду»….
А вот перлы другого музыкального коллектива - «Король магии»:
«Я надел очки и пошел домой, а твои зрачки смотрят вслед за мной...»
В рецензии Андрей Новиков отметил и то, как быстро переобулись комсомольцы из обкома ВЛКСМ, организатора фестиваля вместе с «Ленинцем». Со сцены то и дело звучало приветственное обращение к публике «Господа», вместо еще недавнего «Товарищ». Собственно статья Новикова так и называлась «И стали комсомольцы… Господами».
Поле этой статьи на Андрея Новикова вылили ушаты грязи: читатели «Ленинца» в своих письмах назвали его ничего не понимающем в современной жизни ретроградом.
Полемика на этом не закончилась. «Липецкие известия» и «Ленинец» еще долго обменивались едкими заметками. Эта перепалка тоже, кстати, исторический момент — в первый раз началась война между липецкими изданиями и журналистами.
Но вернемся к музыке. Как бы то ни было, но «Липа-91» наделала в городе так много шума, что о фестивале помнят 32 года спустя. На волне успеха организаторы планировали, что «Липа» станет ежегодной. Но летом 91-го произойдет путч ГКЧП, а в зимой развалится СССР. В ближайшие годы ни стране, ни городу, станет не до фестивалей.
— Мы начали планировать «Липу-92», но в следующем году было уже не до нас, не до рок-фестивалей, и все нам сказали: «До свидания», — вздыхает Геннадий Колосов.
По словам Антона Холопова, что-то напоминающее «Липу-91» удалось организовать только к концу девяностых:
— Лет через 8 только в «Перекрестке» (один из главных клубов города — работал в здании кинотеатра «Космос») прошел достаточно крупный, тоже трехдневный фестиваль, на котором дебютировала наша липецкая группа «Татум»...
К концу 90-х началу 2000-х «Татум» стал достаточно известен в России. Музыканты этой группы потом пополнят группы «Пикник», «Конец фильма», коллектив Стаса Михайлова, и другие звездные команды.
Ну а дальше уже шоубизнес не дал скучать никому, Липецку в том числе. На одних только байк-фестивалях «Елец 48» перебывало множество звездных рок-коллективов. Сейчас, кстати, готовится уже 22-й байк-фестиваль.
Фото предоставлены Дворцом культуры «Городской», Александром Будякиным, Аркадием Свиридовым, Святославом Кошелем, Эдуардом Беспяткиным, Липецкой областной научной библиотекой.
Старый рокер