Знаете ли вы, как «Чайф» выступал на липецком «Вудстоке» за тысячу рублей?

В мае 1991 года Липецк буквально лихорадило: город обсуждал первый местный рок-фестиваль — «Липа-91». С тех пор прошли 32 года, а в социальных сетях нет-нет, да и вспоминают об этом событии . Мы отыскали нескольких участников «Липы-91» и с их помощью восстановили картину кипящей музыкальной жизни Липецка конца 80-х начала 90-х.

Нельзя сказать, что в советские времена Липецк был музыкальным болотом. В нашем городе начиналась карьера Аллы Пугачевой и Вилли Токарева, от имени липецкой филармонии выступала группа «Индекс 398» Игоря Сандлера и ее солист, в то время настоящая звезда Альберт Асадуллин. Его в «Индексе» сменил молодой Гриша Лепсверидзе, будущий Григорий Лепс . Существовали в Липецке и собственные ВИА, правда, все они исполняли только разрешенный репертуар.

К началу девяностых в Липецке сформировалось множество самодеятельных групп: «ВИА Наполеон Бонапарт», «Стекло», «КГБ», «Эллиот», «Пастер-Нак», «Феникс»… Многие из них вошли в так называемый ТОМ — творческое объединение молодежи, которое базировалось в ДК Студеновского рудоуправления. Руководил ТОМом, а по сути рок-клубом, известнейших липецкий музыкант Алексей Загвоздкин.

ТОМу удалось провести несколько концертов. О них сейчас, конечно, уже и не помнят. Один из них, в липецком политехе, закончился грандиозным скандалом — нормы советской морали еще действовали (хотя бы публично), но выступление группы «Наполеон Бонапарт» и панк-поэта Скота в них никак не вписывались.