После ремонта дороги на частные участки потекла вода

Казус случился на улице Морской в поселке Новая Жизнь, которая теперь в полной мере оправдывает свое название. На улице отремонтировали дорогу, после на частные участки потекла вода.

Житель улицы Морской Владимир Фесенко прислал GOROD48 фотографии, на которых видно, что между его домом и дорогой стоит вода.«После укладки асфальта с нарушением всех норм и учёта местности, вместо благ жители улицы получили одни проблемы: все дождевые потоки хлынули в огороды, продолжается подтопление жилых домов и участков на протяжении трех недель. Несмотря на неоднократные обращения к должностным лицам, действенных мер не принято, ждут, когда произойдёт разрушение зданий. Кроме того, нет ни одного знака пешеходных переходов, на въезде образовалась стихийная остановка тяжёлого транспорта. Просим помощи», — написал Владимир Фесенко.Липчанин уже обращался в городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства, но желаемого ответа не получил.«Ремонт автомобильной дороги на улице Морской выполнен без изменения высотных отметок и геометрических параметров. Для обеспечения водоотведения дождевых и талых вод необходимо строительство ливневой канализации. В рамках ремонта вышеуказанной автомобильной дороги выполнить данные работы не представляется возможным», — ответили ему в дорожном департаменте.В пресс-службе мэрии GOROD48 рассказали, что подтопление дома на улице Морской происходит с улицы Владимирской. Обсуждается возможность обустройства на ней водоотводного лотка.А дорожные знаки, как выяснилось, еще не успели установить, так как улицу отремонтировали с опережением графика — по нацпроекту БКД 2024 года.