Общество

52 минуты назад

После ремонта дороги на частные участки потекла вода

5 683
#потоп #жилой дом
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После ремонта дороги на частные участки потекла вода

Казус случился на улице Морской в поселке Новая Жизнь, которая теперь в полной мере оправдывает свое название. На улице отремонтировали дорогу, после на частные участки потекла вода.

Житель улицы Морской Владимир Фесенко прислал GOROD48 фотографии, на которых видно, что между его домом и дорогой стоит вода.

«После укладки асфальта с нарушением всех норм и учёта местности, вместо благ жители улицы получили одни проблемы: все дождевые потоки хлынули в огороды, продолжается подтопление жилых домов и участков на протяжении трех недель. Несмотря на неоднократные обращения к должностным лицам, действенных мер не принято, ждут, когда произойдёт разрушение зданий. Кроме того, нет ни одного знака пешеходных переходов, на въезде образовалась стихийная остановка тяжёлого транспорта. Просим помощи», — написал Владимир Фесенко.









Липчанин уже обращался в городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства, но желаемого ответа не получил.



«Ремонт автомобильной дороги на улице Морской выполнен без изменения высотных отметок и геометрических параметров. Для обеспечения водоотведения дождевых и талых вод необходимо строительство ливневой канализации. В рамках ремонта вышеуказанной автомобильной дороги выполнить данные работы не представляется возможным», — ответили ему в дорожном департаменте.

В пресс-службе мэрии GOROD48 рассказали, что подтопление дома на улице Морской происходит с улицы Владимирской. Обсуждается возможность обустройства на ней водоотводного лотка.

А дорожные знаки, как выяснилось, еще не успели установить, так как улицу отремонтировали с опережением графика — по нацпроекту БКД 2024 года.
5 683
#потоп #жилой дом
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Комментарии (6)

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Светлана

3 минуты назад
Сами отсыпьте грунтом от забора.
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Любопытный

15 минут назад
Когда же начнут, вопреки сберовским рекомендациям, принимать на работу специалистов?
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ЮВП

19 минут назад
Это только начало, скоро будут требовать знак повесить "Чужим проезд запрещен". Как в логу, мимо сиротских домиков теперь ездить нельзя.
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О как

36 минут назад
Без всяких замеров видно, что асфальт положен неравномерно и без выравнивания. Поо уклон в 1 противоположную от заборов сторону вообще молчу. Это сдишком сложно - думать рационально и технически грамотно. То ощущение, что все дороги у нас прокладываются одним персонажем из литературного произведения "Идиот".
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А похоже

39 минут назад
Как в Ссёлках.
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C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
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