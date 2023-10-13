Общество
27 минут назад
Чиновники убрали дохлую рыбу с берегов Матырского водохранилища
2 227
Личинки паразитов в водоем, возможно, занесли бакланы.
Сотрудники Росприроднадзора, Россельхознадзора, управления биоресурсов, экологи и ветеринары убрали всю рыбу, погибшую из-за заражения лигулезом, с берегов Матырского водохранилища.
«Накануне экологическая лаборатория Липецкой области проверила качество воды. В водохранилище и в реке Матыра она соответствует нормам и безопасна для людей», — сообщил Telegram-канал «Липецкая область».
GOROD48 уже сообщал, что рыбу в водохранилище погубили паразиты.
Лигулез, возможно, занесли в водоем бакланы, рассказал GOROD48 начальник липецкого отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства Александр Бодров.
— В этом году на Матырском водохранилище замечено около двух тысяч бакланов. Откуда они прилетели, не могу сказать, но у нас их раньше не было, — рассказал Александр Бодров.
Рыбинспектор добавил, что птицы поселились еще и у Силикатных озер, недалеко от урочища «Тимохин угол» и в селе Каликино. Вред они приносят не только рыбе, из-за едкого помета бакланов гибнут деревья. Но ничего с бакланами сделать нельзя, эти птицы занесены в Красную книгу.
Фото: Telegram-канал Липецкая область
«Накануне экологическая лаборатория Липецкой области проверила качество воды. В водохранилище и в реке Матыра она соответствует нормам и безопасна для людей», — сообщил Telegram-канал «Липецкая область».
GOROD48 уже сообщал, что рыбу в водохранилище погубили паразиты.
Лигулез, возможно, занесли в водоем бакланы, рассказал GOROD48 начальник липецкого отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства Александр Бодров.
— В этом году на Матырском водохранилище замечено около двух тысяч бакланов. Откуда они прилетели, не могу сказать, но у нас их раньше не было, — рассказал Александр Бодров.
Рыбинспектор добавил, что птицы поселились еще и у Силикатных озер, недалеко от урочища «Тимохин угол» и в селе Каликино. Вред они приносят не только рыбе, из-за едкого помета бакланов гибнут деревья. Но ничего с бакланами сделать нельзя, эти птицы занесены в Красную книгу.
Фото: Telegram-канал Липецкая область
2 227
Не я
Зимний рыбак