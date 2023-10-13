Общество

27 минут назад

Чиновники убрали дохлую рыбу с берегов Матырского водохранилища

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#Матырское водохранилище #рыба
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Чиновники убрали дохлую рыбу с берегов Матырского водохранилища

Личинки паразитов в водоем, возможно, занесли бакланы.

Сотрудники Росприроднадзора, Россельхознадзора, управления биоресурсов, экологи и ветеринары убрали всю рыбу, погибшую из-за заражения лигулезом, с берегов Матырского водохранилища.



«Накануне экологическая лаборатория Липецкой области проверила качество воды. В водохранилище и в реке Матыра она соответствует нормам и безопасна для людей», — сообщил Telegram-канал «Липецкая область».

GOROD48 уже сообщал, что рыбу в водохранилище погубили паразиты.

Лигулез, возможно, занесли в водоем бакланы, рассказал GOROD48 начальник липецкого отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства Александр Бодров.

— В этом году на Матырском водохранилище замечено около двух тысяч бакланов. Откуда они прилетели, не могу сказать, но у нас их раньше не было, — рассказал Александр Бодров.

Рыбинспектор добавил, что птицы поселились еще и у Силикатных озер, недалеко от урочища «Тимохин угол» и в селе Каликино. Вред они приносят не только рыбе, из-за едкого помета бакланов гибнут деревья. Но ничего с бакланами сделать нельзя, эти птицы занесены в Красную книгу.

Фото: Telegram-канал Липецкая область
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#Матырское водохранилище #рыба
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Комментарии (2)

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Не я

13 минут назад
Прям прекрасно! Хоть делом занялись
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Зимний рыбак

13 минут назад
Ну ладно, в ЭТОМ году виноваты бакланы, но ведь заражённая рыба плавает не первое ДЕСЯТИЛЕТИЕ. Кто к нам летал прошлые годы? Кто виноват в таком заморе?
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