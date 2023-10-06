Происшествия

сегодня, 17:03

Из здания правительства Липецкой области эвакуировали более 250 человек

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#эвакуация #учения
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Из здания правительства Липецкой области эвакуировали более 250 человек

Там прошли учения.

Сегодня в правительстве Липецкой области прошла тренировочная эвакуация сотрудников. 

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«По тактическому замыслу, в здании произошло возгорание. По сигналу все, кто находился в правительстве в этот момент, покинули здание через эвакуационные выходы. После этого спасатели приступили к тушению «пожара». Всего было эвакуировано более 250 человек», — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.

Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области

4 1462
#эвакуация #учения
3

Комментарии (4)

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Миха

сегодня, 17:28
Да, новость, конечно заслуживающая опубликования.
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Гость11

сегодня, 17:28
Самые уязвимые , кроме дет. садов и школ
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дед

сегодня, 17:22
Эти люди должны быть готовы ко всему,правительство все же.
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Вот интересно.

сегодня, 17:17
А что они там 250 человек делают?
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