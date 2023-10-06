Происшествия
сегодня, 17:03
Из здания правительства Липецкой области эвакуировали более 250 человек
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Там прошли учения.
Сегодня в правительстве Липецкой области прошла тренировочная эвакуация сотрудников.
«По тактическому замыслу, в здании произошло возгорание. По сигналу все, кто находился в правительстве в этот момент, покинули здание через эвакуационные выходы. После этого спасатели приступили к тушению «пожара». Всего было эвакуировано более 250 человек», — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.
Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
«По тактическому замыслу, в здании произошло возгорание. По сигналу все, кто находился в правительстве в этот момент, покинули здание через эвакуационные выходы. После этого спасатели приступили к тушению «пожара». Всего было эвакуировано более 250 человек», — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.
Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
4 1462
Миха
Гость11
дед
Вот интересно.