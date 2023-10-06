Происшествия

35 минут назад

У забытого в туалете телефона сразу нашёлся новый хозяин

311
#кража
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У забытого в туалете телефона сразу нашёлся новый хозяин

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ещё 28 августа 36-летний москвич забыл в туалете на АЗС сотовый телефон за 8 000 рублей. А следующий посетитель туалета забрал себе чужой телефон.

Как сообщает ОМВД России по Ельцу, подозреваемого в краже нашли — это неработающий ранее судимый 39-летний житель Измалковского района.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
311
#кража
1

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