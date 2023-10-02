Происшествия

24 минуты назад

Водитель «ВАЗа» пострадал в столкновении с краном

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#ДТП
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ДТП произошло сегодня утром в Ельце.

Сегодня рано утром в Ельце в районе сахарного завода столкнулись «ВАЗ-2112» и кран.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по липецкой области, в ДТП пострадал водитель легковушки.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото, видео - vk.com/elec_online
321
#ДТП
1

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