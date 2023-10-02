Происшествия
24 минуты назад
Водитель «ВАЗа» пострадал в столкновении с краном
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ДТП произошло сегодня утром в Ельце.
Сегодня рано утром в Ельце в районе сахарного завода столкнулись «ВАЗ-2112» и кран.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по липецкой области, в ДТП пострадал водитель легковушки.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото, видео - vk.com/elec_online
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по липецкой области, в ДТП пострадал водитель легковушки.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото, видео - vk.com/elec_online
321