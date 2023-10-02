Водитель «ВАЗа» пострадал в столкновении с краном

ДТП произошло сегодня утром в Ельце.

Сегодня рано утром в Ельце в районе сахарного завода столкнулись «ВАЗ-2112» и кран.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по липецкой области, в ДТП пострадал водитель легковушки.Обстоятельства происшествия уточняются.