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сегодня, 13:20

В Грязях украли самогонный аппарат

11 398
#кража
3
В Грязях украли самогонный аппарат

За кражу самогонного аппарата 57-летнему подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.

В Грязях в полицию обратилась 38-летняя жительница Воронежа. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина заявила, что в период с 20 августа по 10 сентября из её дома в Грязях кто-то украл дистилляционный аппарат за 5 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозревают неработающего 57-летнего грязинца: похищенный самогонный аппарат у него изъяли. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
11 398
#кража
3

Комментарии (11)

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3 минуты назад
надо взять у все на улице ДНК и посмотреть записи с умных камер
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Да уд

25 минут назад
Бабка Прасковья, вот видите, одними ландышами жизнь не ограничивается.
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Умный

32 минуты назад
Вор у вора дубинку украл!
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Бабка Прасковья

43 минуты назад
Надо тоже дистилятор купить и воду делать, а по ночам продавать! А то где человеку среди ночи воды дистилированной взять? Негде!
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Липецкие басни

48 минут назад
Гость, женщину конечно, она воду дистиллированную как делать будет!
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Гость

50 минут назад
Правильно, что взял аппарат, во первых, без дела ржавеет, во вторых, этот дядя не взял, другой бы забрал...
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Учёный из училища

52 минуты назад
Кому самогонный аппарат, а кому дистилляционный аппарат! Для аккумулятора, утюга, парогенератора воду делать!
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Гость

57 минут назад
Липецкие басни, кого лишили последней радости - женщину или мужчину?
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Липецкие басни

сегодня, 13:39
Вот негодяи, последней радости в жизни лишили!
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65+

сегодня, 13:35
Вот какие перемены в СССР хозяин самогонного аппарата получил бы срок а сейчас тот кто его украл !
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