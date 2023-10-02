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сегодня, 13:20
В Грязях украли самогонный аппарат
За кражу самогонного аппарата 57-летнему подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.
В Грязях в полицию обратилась 38-летняя жительница Воронежа. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина заявила, что в период с 20 августа по 10 сентября из её дома в Грязях кто-то украл дистилляционный аппарат за 5 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозревают неработающего 57-летнего грязинца: похищенный самогонный аппарат у него изъяли. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозревают неработающего 57-летнего грязинца: похищенный самогонный аппарат у него изъяли. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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