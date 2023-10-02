В Грязях украли самогонный аппарат

За кражу самогонного аппарата 57-летнему подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.

В Грязях в полицию обратилась 38-летняя жительница Воронежа. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина заявила, что в период с 20 августа по 10 сентября из её дома в Грязях кто-то украл дистилляционный аппарат за 5 000 рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозревают неработающего 57-летнего грязинца: похищенный самогонный аппарат у него изъяли. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.