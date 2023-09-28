На реках, болотах и озёрах Липецкой области живут 1597 мускусных крыс

В регионе пересчитали ондатр.

В Липецкой области по берегам крупных рек – Дона и Воронежа с их притоками и на мелких прудах, озерах и болотах проведен учет ондатры. Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, в нашем регионе живут 1597 ондатр.



«Ондатру часто называют мускусной крысой. Её внешний вид говорит о том, что она ведет околоводный образ жизни. Ондатра обладает темным густым и плотным мехом, а на задних лапах расположены перепонки, помогающие ей передвигаться в воде. Ондатра селится по берегам рек, озёр, каналов и особенно охотно-пресноводных болот. Она предпочитает неглубокие водоемы с берегами, покрытыми густой травянистой растительностью. Активны ондатры круглосуточно, но чаще всего после заката и рано утром», – отмечают в управлении



Ондатра является охотничьим ресурсом и на территории Липецкой области охота на нее разрешена с 15 октября по 12 февраля.