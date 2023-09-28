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На реках, болотах и озёрах Липецкой области живут 1597 мускусных крыс

8 1096
#животные
4
На реках, болотах и озёрах Липецкой области живут 1597 мускусных крыс

В регионе пересчитали ондатр.

В Липецкой области по берегам крупных рек – Дона и Воронежа с их притоками и на мелких прудах, озерах и болотах проведен учет ондатры. Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, в нашем регионе живут 1597 ондатр.

«Ондатру часто называют мускусной крысой. Её внешний вид говорит о том, что она ведет околоводный образ жизни. Ондатра обладает темным густым и плотным мехом, а на задних лапах расположены перепонки, помогающие ей передвигаться в воде. Ондатра селится по берегам рек, озёр, каналов и особенно охотно-пресноводных болот. Она предпочитает неглубокие водоемы с берегами, покрытыми густой травянистой растительностью. Активны ондатры круглосуточно, но чаще всего после заката и рано утром», – отмечают в управлении

Ондатра является охотничьим ресурсом и на территории Липецкой области охота на нее разрешена с 15 октября по 12 февраля.
8 1096
#животные
4

Комментарии (8)

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Житель

сегодня, 13:17
Бобровая шапка лучше
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Алькаш

сегодня, 13:08
Крысы живут,а я выживаю.
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Охотник

сегодня, 11:33
Я так думаю, а ЗВЕЗДОЧЁТ - это что, второй ник?
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ЮВП

сегодня, 11:22
Будем считать?, "мольки" - это дети моли ?
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Я так думаю

сегодня, 11:02
Охотник, " Тебе бы книжки писать " -ЗВЕЗДОЧЁТ.
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александр

сегодня, 10:31
как их посчитали .писали бы как в старину полчище .или тьма .ондатр.
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Охотник

сегодня, 10:24
Будем считать?, ну, во-первых, с мАльками, а во-вторых, если не будут считать, не будут знать, что происходит с нашими водоёмами, что напрямую влияет на численность ихтио- и биофауны водоёмов, в каком они состоянии, чтобы вовремя принимать меры, когда возникают проблемы. Будем потом возмущаться, ах, озеро в болото превратилось, речка пересохла.
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Будем считать?

сегодня, 10:14
Так хочется узнать сколько какой рыбы с мольками обитает в каждом водоёме , пруду.
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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