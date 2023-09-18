9-летний мальчик и 35-летний водитель погибли в утонувшем автомобиле

Трагедия произошла в Елецком районе.





Днем 15 сентября в селе Казаки Елецкого района в реку Воргол свалился автомобиль «ВАЗ-21099». В аварии погибли 35-летний водитель машины и его 9-летний пассажир.

«Водитель допустил съезд с дороги перед пешеходной переправой, с последующим опрокидыванием в реку», — сообщили в УГИБДД по Липецкой области.

За три дня на дорогах области получили травмы 19 человек.

15 сентября в поселке Сокольев Елецкого района 20-летний водитель «ВАЗ- 2101» не уступил дорогу мотоциклу «Хонда» 16-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 15-летняя пассажирка. Подростки госпитализированы.

В селе Стрелецкие Хутора Усманского района 37-летний водитель «Лада-219040» сбил 26-летнюю велосипедистку. Женщина доставлена в ГУЗ «Усманская ЦРБ».

16 сентября в Липецке на улице Гагарина 52-летний водитель «Лада Гранты» допустил наезд на 30-летнего велосипедиста. Мужчина госпитализирован.

Вечером на улице Стаханова 42-летний водитель «Мазды-3» сбил 43-летнего мужчину. Пешеход госпитализирован.

В Грязинском районе на дороге Восточный обход экономической зоны Липецка столкнулись «Лада-Калина» под управлением 48-летнего водителя и «Субару-Легаси» 55-летней женщины. В ДТП пострадали пассажирки «Калины» — женщины 45-ти и 22-х лет, а также две пассажирки, «Субару» — 83-х и 29-ти лет. Все женщины доставлялись в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущены.

В селе Казаки Елецкого района столкнулись «Митсубиси Паджеро» и мопедом 15-летнего водителя. После столкновения мопед вынесло на встречную полосу, где он попал под « Форд Фокус». В аварии пострадал 15-летний пассажир мопеда, он госпитализирован в детскую больницу Ельца.