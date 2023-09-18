Общество

33 минуты назад

На улице Зои Космодемьянской обнаружили «резиновый» дом

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#миграция #иностранцы
На улице Зои Космодемьянской обнаружили «резиновый» дом

73-летняя пенсионерка 22 раза зарегистрировала у себя иностранцев.

В Липецке передано в суд уголовное дело в отношении 73-летней женщины, обвиняемой по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по версии следствия, женщина с ноября 2022 года по август 2023 года 22 раза фиктивно зарегистрировала у себя в доме по улице Зои Космодемьянской иностранцев. Речь идёт о 12 гражданах Армении, трое из которых дважды получали регистрацию в доме липчанки, ещё два человека — трижды, а один даже четыре раза. Но никто из иностранцев там не жил и не собирался. Женщина об этом знала, но при этом регулярно подавала в МФЦ бланки уведомления о прибытии иностранных граждан и регистрации по месту пребывания.

Теперь гостеприимной липчанке грозит до трех лет лишения свободы.
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#миграция #иностранцы

Комментарии (2)

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Пеньсия

2 минуты назад
Это не от жадности , это от бедности .
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гость

23 минуты назад
Пенсии давайте человеческие, тогда и бабульки законопослушные будут...
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