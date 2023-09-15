Общество
48 минут назад
Проходящего по делу запрещённых организаций «М.К.У.» и «Колумбайн» подростка поместили в психиатрический стационар
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16-летнему парню предстоит комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.
Задонский районный суд удовлетворил ходатайство СУ СК России по Липецкой области о помещении 16-летнего подростка в психиатрический стационар для проведения стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.
Парня подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии законодательством Российской Федерации признана террористической).
Напомним, речь идёт о террористических организациях «М.К.У.» и «Колумбайн», деятельность которых запрещена на территории России. При обыске в доме подростка были найдены предмет внешне схожий с автоматом АК-74, три пневматических пистолета различных марок, макеты патронов калибра 7,62, предмет схожий с огнестрельным оружием в виде деревянной ручки и закрепленной к ней металлической трубки, националистическая литература.
«По данным следствия, подозреваемый для достижения целей террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории России, неоднократно вступал в переписку с пользователями мессенджера, в которых высказывал намерения на совершение массового убийства в образовательном учреждении и местах массового скопления граждан на территории Липецкой области, в том числе с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области.
Санкция части 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
Парня подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии законодательством Российской Федерации признана террористической).
Напомним, речь идёт о террористических организациях «М.К.У.» и «Колумбайн», деятельность которых запрещена на территории России. При обыске в доме подростка были найдены предмет внешне схожий с автоматом АК-74, три пневматических пистолета различных марок, макеты патронов калибра 7,62, предмет схожий с огнестрельным оружием в виде деревянной ручки и закрепленной к ней металлической трубки, националистическая литература.
«По данным следствия, подозреваемый для достижения целей террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории России, неоднократно вступал в переписку с пользователями мессенджера, в которых высказывал намерения на совершение массового убийства в образовательном учреждении и местах массового скопления граждан на территории Липецкой области, в том числе с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области.
Санкция части 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
554