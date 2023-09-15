Здоровье

23 минуты назад

72-летний липчанин облился горячей смолой

222
#ожог
72-летний липчанин облился горячей смолой

Мужчина госпитализирован с глубокими ожогами.

14 сентября в ожоговый центр госпитализирована 72-летний липчанин, который получил глубокие ожоги, облившись горячей смолой.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина занимался хозяйственными делами у себя дома и по неосторожности облил разогретой смолой руки и туловище.

Пациенту диагностировали ожоги III - IV степени. У мужчины обожжены 4% поверхности тела: лицо, шея, туловище, руки.
222
#ожог

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