72-летний липчанин облился горячей смолой

Мужчина госпитализирован с глубокими ожогами.

14 сентября в ожоговый центр госпитализирована 72-летний липчанин, который получил глубокие ожоги, облившись горячей смолой.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина занимался хозяйственными делами у себя дома и по неосторожности облил разогретой смолой руки и туловище.



Пациенту диагностировали ожоги III - IV степени. У мужчины обожжены 4% поверхности тела: лицо, шея, туловище, руки.