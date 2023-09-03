В Усманском районе перевернулась «десятка»

Выбраться из автомобиля водителю помогли спасатели.

Вечером 2 сентября в районе села Аксай Усманского района, водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась на крышу.Выбраться из машины водителю помогли сотрудники пожарной части № 43 управления ГПСС Липецкой области.После того как водителя достали из машины, его передали в руки медиков.