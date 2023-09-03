Происшествия

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В Усманском районе перевернулась «десятка»

571
#ДТП
В Усманском районе перевернулась «десятка»

Выбраться из автомобиля водителю помогли спасатели.

Вечером 2 сентября в районе села Аксай Усманского района, водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась на крышу.

Выбраться из машины водителю помогли сотрудники пожарной части № 43 управления ГПСС Липецкой области.

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После того как водителя достали из машины, его передали в руки медиков.


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#ДТП

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