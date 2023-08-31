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Липецкая вечЁрка: от чего умер 3-летний ребенок, снос домов и арт-объекты на острове

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#вечЁрка #смерть #снос #арт-объект
Липецкая вечЁрка: от чего умер 3-летний ребенок, снос домов и арт-объекты на острове

Сегодня, 31 августа, стали известны подробности смерти малыша в Тербунском районе, в Липецке сносят аварийные дома, а на Зеленом острове устанавливают арт-объекты к инклюзивным играм.

GOROD48 узнал подробности смерти трехлетнего малыша в Тербунском районе. Его мать, когда ребенку стало совсем плохо, пошла к фельдшеру, чтобы узнать, как быть в такой ситуации — мальчика сильно рвало. Но медицинская помощь не понадобилась, когда женщина вернулась — ребенок уже умер.

Семья, в которой случилась трагедия — благополучная, многодетная, малыш был третьим ребенком.

— Странная благополучная семья, в которой во время болезни ребенка, даже к врачам не обращались, — удивился Алекс.

— Ключевой момент, что на селе надо ещё найти фельдшера. А он (а) в соседнем селе и скорую не дозваться. Да и фельдшера два по пять, — считает Александр Горелов.

В Липецке до конца года планируют  снести пять аварийных расселенных домов. Это здания на улицах Северный рудник, 18, Ивана Франко, 2, Прокатная, 28, Луначарского, 5 и Трубная, 56. Сейчас сносят расселенный дом на улице 40 лет Октября, 11.

— Да, жаль домик… Симпатичная архитектура, не что безликие бетонные человейники с низкими потолками. Бывал я в этом доме (товарищ жил), состояние коммуникаций было аварийное, содержимое канализации текло в бывший магазин «Океан» и дальше вниз, перекрытия из-за этого пришли в негодность. Конечно, можно было провести капремонт с их заменой, только кому это надо, цена вопроса слишком высокая. Если на это месте появится пожарное депо, а не человейник, то это будет хороший плюс, — уверен Димон без айфона.

— Т. е. на Силикатном дома прямо напротив школы сносить не собираются? Что за приоритеты у вас там? — спросили Скажите.

На Зеленом острове сегодня собирали арт-объект Липа. Другой объект — Дельфина привезли в готовом виде. Скульптуры сделала российская художница и перформер Александра WeldQueen. Они станут символами III Международных инклюзивных творческих игр, которые пройдут в Липецке с 5 по 10 сентября.


Сегодня последний день лета, а это значит, что должны закончится все летние ремонты дорог. Но это не так. GOROD48 вместе с чиновниками проехал по ремонтируемым улицам: посмотрел на их состояние и выяснил, почему не все сделано в срок.

Завтра на календаре первый день осени, а на деле, все еще продолжается лето. Синоптики прогнозируют на 1 сентября тридцатиградусную жару. Кстати, они рассказали и о том, какая погода ожидается наступающей осенью.


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#вечЁрка #смерть #снос #арт-объект

Комментарии (2)

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