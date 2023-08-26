В России

18 минут назад

В Кемерове произошел крупный пожар на складе пиротехники

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Склад с пиротехникой загорелся в Кемерове, сообщает РБК со ссылкой на экстренные службы. Здание полностью охвачено огнем, обрушилась кровля, возгоранию присвоен второй ранг сложности. От огня поднимается черный столб дыма с фейерверками.

На место выехали десять отделений пожарных.

Спасателям сообщили о пожаре в 17:00 по местному времени (13:00 мск). Огонь тушат более 30 человек и 11 единиц техники, возгорание локализовано на площади 750 кв. м. Склад расположен на улице Терешковой, которая проходит через восточную часть Кемерово.

По предварительным данным, пострадавших нет. Другие подробности произошедшего устанавливаются.
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