В России
18 минут назад
В Кемерове произошел крупный пожар на складе пиротехники
Склад с пиротехникой загорелся в Кемерове, сообщает РБК со ссылкой на экстренные службы. Здание полностью охвачено огнем, обрушилась кровля, возгоранию присвоен второй ранг сложности. От огня поднимается черный столб дыма с фейерверками.
На место выехали десять отделений пожарных.
Спасателям сообщили о пожаре в 17:00 по местному времени (13:00 мск). Огонь тушат более 30 человек и 11 единиц техники, возгорание локализовано на площади 750 кв. м. Склад расположен на улице Терешковой, которая проходит через восточную часть Кемерово.
По предварительным данным, пострадавших нет. Другие подробности произошедшего устанавливаются.
На место выехали десять отделений пожарных.
Спасателям сообщили о пожаре в 17:00 по местному времени (13:00 мск). Огонь тушат более 30 человек и 11 единиц техники, возгорание локализовано на площади 750 кв. м. Склад расположен на улице Терешковой, которая проходит через восточную часть Кемерово.
По предварительным данным, пострадавших нет. Другие подробности произошедшего устанавливаются.