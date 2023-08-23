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16 минут назад

Глава Калужской области сообщил об уничтожении двух беспилотников

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#беспилотники #атака

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В Калужской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника.

"Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи п. Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА", - заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

16 августа над областью сбили три беспилотника. 21 августа была отражена атака одного БПЛА. В обоих случаях никто не пострадал.

В регионе с октября прошлого года действует режим повышенной готовности.
15
#беспилотники #атака

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