Липчанин в восьмой раз попался пьяным за рулём: до этого он был лишен прав на 10 лет и 8 месяцев

Семь предыдущих случаев произошли в 2011 году.

В Липецке направлено в суд необычное уголовно дело в отношении 33-летнего мужчины по части 1 статьи 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за пьяную езду и за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, липчанин уже в восьмой раз попался пьяным за рулём.



Первый раз он был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за пьяную езду ещё в 21-летнем возрасте — 25 октября 2011 года. Его лишили прав на полтора года.



Но 1 ноября 2011 года этого же водителя снова привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и лишили прав на 1 год 8 месяцев.



Он же был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и каждый раз лишён прав на полтора года 21 ноября 2011 года, 28 ноября 2011 года, сразу дважды 5 декабря 2011 года (по фактам пьяной езды 16 сентября и 24 сентября 2011 года) и 13 декабря 2011 года.



Общий срок лишения водительских прав со дня вступления первого постановления судьи от 25 октября 2011 года у мужчины составил 10 лет 8 месяцев. Но и такой срок водителя не вразумил.



По версии следствия, 18 марта 2023 года мужчина снова сел за руль автомобиля «Рено Гранд Сценик» пьяным. Но на улице Тихой посёлка Дачный его остановили сотрудники ДПС, которые сразу почувствовали запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и нарушение речи. Водителю предложили пройти медосвидетельствование, но тот отказался.



В ходе следствия мужчина рассказал, что 18 марта у него был выходной, и примерно с 14:00 он выпивал коньяк. А около 23:00 решил отправиться за пивом в бар, расположенный недалеко от его дома. Пешком ему идти не хотелось, и он решил доехать до магазина на автомобиле. Хотя к тому времени он уже выпил две бутылки коньяка.



Теперь водителю грозит до двух лет лишения свободы.