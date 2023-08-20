Жители нескольких домов на улице Механизаторов останутся без холодной воды

Причиной отключения холодной воды 21 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 15в по улице Механизаторов. Воду подвезут к дому № 11.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



21 августа плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 1а, 1в, 1г, 2а по улице Ангарской, №№ 1-15 в переулке Усадебном, № 14 в переулке 1-м Садовом, № 5 в переулке 1-м Театральном, №№ 1-38 по улице Зеленой, №№ 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54 по улице Ильича, №№ 1-14 в переулке Моторном, №№ 1-11 в переулке Парковом, № 1 в переулке Стандартном, № 34 в 15 микрорайоне. В эти часы также обесточат улицу Ватутина, переулки 1-й Лесной, 2-й Лесной, 2-й Моторный, 2-й Театральный.



С 09:00 до 16:00 не будет света в домах №№ 76-137 по улице Кротевича, №№ 74-119 по улице Гранитной, №№ 4, 80-131 по улице Вавилова, №№ 2-99 по улице Новокарьерной, №№ 68, 70-88, 90 по улице Тельмана, №№ 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121-148, 150, 152 по улице Урицкого, №№ 83, 85-99, 101-119, 121 по улице Шевченко.