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10 минут назад

Пилотировавший Су-34 с президентом летчик возглавил аэропорт «Липецк»

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#аэропорт
Пилотировавший Су-34 с президентом летчик возглавил аэропорт «Липецк»

Новым директором липецкого аэропорта стал военный летчик Юрий Грицаенко. Он сменил на этой должности сослуживца — бывшего начальника Липецкого авиацентра Юрия Сушкова.

О смене руководителя аэропорта «Липецк» сегодня сообщил «Коммерсант». Как и его предшественник Юрий Сушков, Грицаенко пришел на должность директора аэропорта из липецкого авиацентра, где служил начальником отдела боевой подготовки.

- В областном государственном предприятии «Липецкий аэропорт» сменился руководитель. Его в статусе и.о. возглавил Юрий Дмитриевич Грицаенко, ранее начальник отдела боевой подготовки липецкого Центра боевой подготовки и переучивания летного состава, полковник в запасе, подтвердили информацию GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области 

В марте 2009 года Юрий Грицаенко пилотировал фронтовой бомбардировщик Су-34, в кабине которого находился Дмитрий Медведев — тогда президент России.

Аэропорт «Липецк», имеющий статус международного, находится в числе 11 аэропортов юга и центра России, которые фактически не работают с начала СВО из-за введения бесполетной зоны для гражданской авиации.

В феврале прошлого год стало известно, что аэропорт сдан в арендуна 30 лет группе компаний «Аэрофьюэлз», которая планирует полностью перестроить здание аэровокзала и инвестировать в воздушную гавань Липецка 500 миллионов рублей. 

Кроме того, в 2024-2027 годах министерство транспорта РФ намерено потратить три миллиарда рублейна реконструкцию и строительство ряда федеральных объектов в аэропорту. Обновление ждет существующую рулежную дорожку и перрон, площадку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, патрульную дорогу, а также периметровое ограждение с техническими средствами охраны и контрольно-пропускным пунктом. Из нового на территории аэропорта появятся перрон на пять мест стоянки воздушных судов, аварийно-спасательная станция и очистные сооружения. 
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#аэропорт

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