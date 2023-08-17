10 минут назад
Пилотировавший Су-34 с президентом летчик возглавил аэропорт «Липецк»
Новым директором липецкого аэропорта стал военный летчик Юрий Грицаенко. Он сменил на этой должности сослуживца — бывшего начальника Липецкого авиацентра Юрия Сушкова.
- В областном государственном предприятии «Липецкий аэропорт» сменился руководитель. Его в статусе и.о. возглавил Юрий Дмитриевич Грицаенко, ранее начальник отдела боевой подготовки липецкого Центра боевой подготовки и переучивания летного состава, полковник в запасе, подтвердили информацию GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области
В марте 2009 года Юрий Грицаенко пилотировал фронтовой бомбардировщик Су-34, в кабине которого находился Дмитрий Медведев — тогда президент России.
Аэропорт «Липецк», имеющий статус международного, находится в числе 11 аэропортов юга и центра России, которые фактически не работают с начала СВО из-за введения бесполетной зоны для гражданской авиации.
В феврале прошлого год стало известно, что аэропорт сдан в арендуна 30 лет группе компаний «Аэрофьюэлз», которая планирует полностью перестроить здание аэровокзала и инвестировать в воздушную гавань Липецка 500 миллионов рублей.
Кроме того, в 2024-2027 годах министерство транспорта РФ намерено потратить три миллиарда рублейна реконструкцию и строительство ряда федеральных объектов в аэропорту. Обновление ждет существующую рулежную дорожку и перрон, площадку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, патрульную дорогу, а также периметровое ограждение с техническими средствами охраны и контрольно-пропускным пунктом. Из нового на территории аэропорта появятся перрон на пять мест стоянки воздушных судов, аварийно-спасательная станция и очистные сооружения.