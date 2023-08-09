Происшествия

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21-летний ельчанин погиб под колесами неизвестного автомобиля на трассе Орел-Тамбов

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#скрытое ДТП
21-летний ельчанин погиб под колесами неизвестного автомобиля на трассе Орел-Тамбов

Ведется розыск водителя, полицейские просят о помощи очевидцев аварии.

Около четырех утра 9 августа на 185-м километре трассы Р-119 «Орел-Тамбов» неустановленный водитель  сбил насмерть мужчину и скрылся с места происшествия.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшего установлена: им оказался 21-летний житель Ельца.

— Очевидцев происшествия просим сообщить информацию в ГИБДД или дежурную часть УМВД России по Липецкой области по телефону +7 (4742) 36-91-60, — попросили полицейские.

Фото сообщества «Мой Елец | Новости».
3 1314
#скрытое ДТП

Комментарии (3)

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Гость

2 минуты назад
Камеры на каждом повороте по всей трассе..В 4-е утра, 5 машин за час проедут.
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А что

13 минут назад
Там камер нет?
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Мнение

29 минут назад
Бухать меньше надо
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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