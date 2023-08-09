21-летний ельчанин погиб под колесами неизвестного автомобиля на трассе Орел-Тамбов

Ведется розыск водителя, полицейские просят о помощи очевидцев аварии.

Около четырех утра 9 августа на 185-м километре трассы Р-119 «Орел-Тамбов» неустановленный водитель сбил насмерть мужчину и скрылся с места происшествия.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшего установлена: им оказался 21-летний житель Ельца.



— Очевидцев происшествия просим сообщить информацию в ГИБДД или дежурную часть УМВД России по Липецкой области по телефону +7 (4742) 36-91-60, — попросили полицейские.



Фото сообщества «Мой Елец | Новости».

